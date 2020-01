Felix Magath möchte mit Admira künftig "um die oberen Plätze mitkämpfen" [Video]

Details Montag, 20. Januar 2020 19:23 Geschrieben von Daniel Ringsmuth

Felix Magath wurde heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Wiener Grand Hotel Ferdinand als neuer Head of Flyeralarm Global Soccer vorgestellt. Damit ist die deutsche Trainer-Legende der Chef einer von der Online-Druckerei „Flyeralarm“ neugeschaffenen Abteilung, die künftig die Sport- und Sponsoringaktivitäten unter einem Dach bündeln soll. Felix Magath wird dabei als Berater der Würzburger Kickers und des FC Flyeralarm Admira fungieren.

Foto: Ligaportal

Felix Magath möchte "Siegermentalität" weitergeben

Der 66-Jährige kündigte bei seiner Vorstellung an, dass er die Admira wieder nach vorne bringen wolle. Seinen Vorstellungen zufolge sollen die Südstädter in Zukunft nicht mehr so oft in der Abstiegs- sondern der Aufstiegsrunde spielen. Der gebürtige Aschaffenburger hat mit der Admira also einiges vor. „Ich habe mit der Nationalmannschaft Erfolge gehabt, mit Vereinen europäisch Erfolg gehabt und auch Meisterschaften gefeiert. Diese Erfahrung und Siegermentalität möchte ich hier weitergeben“, so Magath, der klarstellt, dass die Letztentscheidung immer beim jeweiligen Klub liege. „Ich kann es aber nur anbieten, aber es ist dann den Herren überlassen, was man von mir annimmt.“

Magaths letztes großes Projekt im Fußball

Der ehemalige Meistercoach des FC Bayern München sowie des VfL Wolfsburg möchte die Admira zu einem starken Klub formen: „Wichtig ist, dass die Admira ein starker Klub wird, der akzeptiert wird“, erklärt der 66-Jährige, der weiterhin stark auf die Nachwuchsarbeit, welche die Admira in den letzten Jahren ausgezeichnet hat, setzen möchte.

Seine nunmehrige neue Aufgabe als Chef von Flyeralarm Global Soccer bezeichnet Felix Magath, der in seiner Zeit als Cheftrainer aufgrund seiner harten Trainingsmethoden auch „Quälix“ genannt wurde, als sein letztes Projekt im Fußball-Business. Eine Rückkehr auf die Trainerbank könne er sich zwar vorstellen, doch „ich weiß aber auch ungefähr, wie alt ich bin und dass sich die Arbeit mit Spielern verändert hat“, gesteht Magath, der einen unbefristeten Vertrag mit Flyeralarm geschlossen hat.

Ligaportal war bei der Pressekonferenz vor Ort und hat die Statements von Felix Magath zusammengeschnitten.

Video: Die wichtigsten Statements des neuen Admira-Beraters



Quelle: YouTube

