Sturm Graz: Isaac Donkor muss wegen Verletzung vorzeitig aus Belek abreisen!

Details Montag, 20. Januar 2020 20:23

Schlechte Nachrichten für den SK Sturm Graz: Wie die Kleine Zeitung am Montag berichtet, muss Verteidiger Isaac Donkor aus dem Trainingslager in Belek (TUR) abreisen. Der Grund: Donkor, der am ersten Trainingstag in der Türkei nach einem Kopfballduell unglücklich umgeknickt war, dürfte sich dabei einen Außenband-Einriss im rechten Knöchel zugezogen haben. Bei Sturm hofft man, dass der 24-jährige Ghanaer bereits am Dienstag die Heimreise antreten kann. „Es geht darum, dass wir im Heilungsprozess nicht zu viel Zeit verlieren“, erklärt Sturm-Sportchef Günter Kreissl.

Isaac Donkor muss aus dem Trainingslager in Belek abreisen. Foto: Richard Purgstaller

