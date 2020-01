SV Mattersburg fegt im Test über Traiskirchen hinweg!

Details Dienstag, 21. Januar 2020 20:16

Der SV Mattersburg hat am Dienstagabend einen furiosen 9:0-Kantersieg gegen den FCM Traiskirchen gefeiert. Martin Pusic eröffnete den Torreigen im Testspiel in der 7. Minute. Im Laufe der ersten Halbzeit legte der 32-jährige Wiener zwei Treffer nach. Außerdem sorgten Andreas Gruber (19., 25.) und Andreas Kuen (18.) für den 6:0-Pausenstand. In der Halbzeit tauschte SVM-Coach Franz Ponweiser fast das gesamte Personal. Für Dreifachtorschütze Martin Pusic kam Victor Olatunji ins Spiel. Der Nigerianer machte es Pusic gleich und schnürte ebenfalls einen Dreierpack (72., 77., 80.).

Andreas Gruber erzielte heute seine ersten Tore nach der Verletzungspause. Foto: GEPA/Red Bull Media

