"Telefon hat Alarm geläutet": Stefan Maierhofer ist wieder auf dem Markt!

Details Mittwoch, 22. Januar 2020 19:55

„Ich bin noch immer im Geschäft, der Major möchte weiter aktiv Fußballspielen“, tönt Stefan Maierhofer nach seiner Vertragsauflösung beim FC Aarau in einer Videobotschaft auf Facebook. Der „Major“ ist also wieder zu haben, will seine Karriere noch nicht beenden. „Ich kann versprechen, dass ich auf den Platz zurückkehren werde“, so der mittlerweile 37-jährige Angreifer. Zuletzt war der 2,02-Meter-Hüne knapp eineinhalb Jahre für den Schweizer Zweitligisten FC Aarau aktiv.

In Österreich stand der "Major" zuletzt beim SVM unter Vertrag. Foto: GEPA/Red Bull Media

Maierhofers Telefon hat Alarm geläutet

In den vergangenen Tagen hat Maierhofer seinen Vertrag beim FC Aarau allerdings aufgelöst: „Weil meine Spielzeit im Frühjahr nicht mehr so regelmäßig war“, erklärt der ehemalige Rapid- und Salzburg-Kicker. „Ich bin gestern von der Schweiz zurück nach Österreich gefahren und mein Telefon hat Alarm geläutet. Es haben sich schon viele Leute gemeldet, auch Vereine und Berater darunter“, schildert der Major, der noch immer hoch im Kurs stehen dürfte. Wohin die Reise gehen wird, wisse er allerdings noch nicht, sagt er.

