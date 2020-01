Vertragsverlängerung? Rapid-Kapitän Stefan Schwab hat Tendenz!

Details Donnerstag, 23. Januar 2020 10:03

Stefan Schwab ist das Um und Auf im Mittelfeld des SK Rapid Wien: Der Kapitän der Grün-Weißen, der mittlerweile seit mehr als fünfeinhalb Jahren für den Rekordmeister kickt, zeigt nicht nur im Spiel gegen den Ball seine Qualitäten, sondern fungiert auch als enorm wichtiger Passgeber. Ob der gebürtige Salzburger allerdings auch über die Saison hinaus in Wien-Hütteldorf bleiben wird, ist bis dato noch unklar. Sein im Sommer 2020 auslaufender Vertrag wurde nämlich noch nicht verlängert.

Verlängert er oder nicht: Stefan Schwab hat eine Tendenz. Foto: Richard Purgstaller

Schwab: "Enorm wichtig, dass wir nächste Saison wieder international dabei sind"

Bereits seit geraumer Zeit wird der Rapid-Captain auf seinen auslaufenden Kontrakt in Hütteldorf angesprochen. Seither hieß es laut Schwab stets, dass man Gespräche führen werde. Nun äußert sich der 29-Jährige etwas konkreter zu seiner Zukunft.

"Für mich ist enorm wichtig, dass wir nächste Saison wieder international dabei sind. Da es gut ausschaut, steigen die Chancen, dass ich mich für Rapid entscheiden werde", lässt Schwab gegenüber der Kronen Zeitung durchblicken. Er müsse vom Projekt überzeugt sein, so Schwab weiter. Außerdem betont der Mittelfeldspieler, dass Rapid mit dem geplanten Bau des Trainingszentrums im Wiener Prater "einen weiteren nötigen Schritt macht".

In der laufenden Saison absolvierte Stefan Schwab 19 Pflichtspiele (5 Tore, 8 Assists). In seiner bisherigen Zeit beim SK Rapid bestritt der gebürtige Saalfeldner 228 Partien, in denen er 47 Treffer erzielte und 49 vorbereitete.

