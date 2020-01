Yusuf Otubanjo verlässt den LASK und wechselt nach Armenien!

Details Donnerstag, 23. Januar 2020 10:54

Unmittelbar vor der Abreise ins Trainingslager nach Spanien gibt der LASK einen Abgang bekannt. Yusuf Otubanjo verlässt den Vizemeister und wechselt zum armenischen Erstligisten Ararat Armenia Football Club, wo auch der ehemalige Hartberg-Kicker Zakaria Sanogo unter Vertrag steht. Der 27-jährige Nigerianer absolvierte für die Athletiker insgesamt 33 Spiele, in denen er sechs Treffer erzielte und sieben Assists beisteuerte.

Yusuf Otubanjo verlässt den LASK in Richtung Armenien. Foto: Harald Dostal/fodo.media

In der laufenden Saison spielte der Stürmer keine Rolle mehr und wurde nur mehr sporadisch eingesetzt (6 Partien). „Angesichts seines Wechselwunsches wollten wir Yusuf keine Steine in den Weg legen“, wird LASK-Vizepräsident Jürgen Werner in einer Aussendung zitiert.

