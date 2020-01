Paukenschlag: Stefan Maierhofer vor Rückkehr in die Bundesliga!

Details Freitag, 24. Januar 2020 10:49

Knalleffekt in der Tipico Bundesliga: Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, soll Stefan Maierhofer, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim FC Aarau aufgelöst hat (Ligaportal berichtete: "Telefon hat Alarm geläutet": Stefan Maierhofer ist wieder auf dem Markt!), vor einer Unterschrift bei der WSG Swarovski Tirol stehen. Der mittlerweile 37-jährige Stürmer soll im Frühjahr die harmlose Offensive des aktuellen Tabellenletzten (20 Tore in 18 Spielen) verstärken.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Maierhofer: "Der Major möchte weiter aktiv Fußballspielen"

In Österreich war der baumlange Angereifer zuletzt für den SV Mattersburg aktiv (Jänner 2017 bis Sommer 2018). Danach folgte der Wechsel zum FC Aarau, für den er in 45 Partien 14 Mal traf. „Ich bin noch immer im Geschäft, der Major möchte weiter aktiv Fußballspielen. Ich kann versprechen, dass ich auf den Platz zurückkehren werde“, teilte der "Major" zuletzt in einer Videobotschaft auf Facebook mit.

Dieses Versprechen dürfte er nun äußert schnell einlösen. Mit seiner außergewöhnlichen Art, Mitspieler zu motivieren und stets voranzugehen, könnte er den Tirolern, die im Tabellenkeller festhängen, bestimmt weiterhelfen...

