Offiziell: Michael Sollbauer folgt Struber und Ritzmaier zum FC Barnsley!

Nunmehr ist es offiziell: Michael Sollbauer verlässt nach knapp zehn Jahren den Wolfsberger AC, wagt mit 29 Jahren erstmals den Schritt ins Ausland und heuert in England an. Der Innenverteidiger wechselt wie der ehemalige WAC-Coach Gerhard Struber und Mittelfeldmann Marcel Ritzmaier zum FC Barnsley, wo er einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet. Über die Ablöse wurde Stillschweigen vereinbart - zuletzt war jedoch von einer kolportierten Summe in der Höhe von rund 500.000 Euro die Rede.

Michael Sollbauer verlässt nach knapp zehn Jahren den WAC. Foto: Gerhard Pulsinger

Struber: "Er ist genau der Spieler, den wir brauchen"

„Ich weiß viel über Michael und er wird großartig für das Team sein. Er ist genau der Spieler, den wir brauchen. Er war lange Zeit Kapitän bei Wolfsberger AC und verfügt über viel Erfahrung in der ersten Mannschaft auf einem guten Niveau", wird Gerhard Struber auf der Homepage des FC Barnsley zitiert.

„Für mich war es wichtig, Erfahrung zu haben und unsere Verteidigung in dieser Transferperiode zu verstärken", so Struber weiter. Michael Sollbauer kickte knapp zehn Jahre für den RZ Pellets WAC, für den er insgesamt 310 Pflichtspiele absolvierte.

