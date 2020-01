Zwei spanische Klubs an WAC-Goalgetter Shon Weissman dran?

Details Samstag, 25. Januar 2020 10:27

Mit Marcel Ritzmaier, Anderson Niangbo und Michael Sollbauer haben bereits drei Erfolgsgaranten aus der vergangenen Herbstsaison den Wolfsberger AC verlassen. Allesamt herbe Verluste für den WAC, der sich langsam aber sicher nach Ersatz umsehen muss. Da wäre allerdings noch eine Stütze der Kärntner, um die es in den letzten Wochen erstaunlich ruhig war: Shon Weissman, der im Herbst 17 Bundesliga-Tore (und damit eines mehr als Stürmer-Star Erling Haaland) erzielte.

Foto: Gerhard Pulsinger

Zwei spanische Klubs an Weissman interessiert?

Wettbewerbsübergreifend erzielte der Israeli sogar 24 Treffer in 26 Pflichtspielen. Statistiken, die den 23-Jährigen freilich in den Fokus internationaler Vereine hievten. Laut der spanischen Sportzeitung AS sollen mit CD Leganes und Real Valladolid gleich zwei Klubs aus der Primera Division um den vierfachen israelischen Nationalspieler buhlen.

Leganes sucht nach dem Abgang von Mittelstürmer Youssef En-Nesyri, der für kolportierte 20 Millionen Euro an Sevilla verkauft wurde, einen Nachfolger. Dank dieser Einnahme wären die von WAC-Präsident Dietmar Riegler geforderten fünf Millionen Euro (Ligaportal berichtete: So viele Millionen verlangt der WAC für Top-Stürmer Shon Weissman!) Keine große Hürde. Shon Weissmans Vertrag in Wolfsberg ist noch bis Sommer 2021 datiert.

