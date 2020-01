Rapid holt nach 0:2-Rückstand im Test gegen FAC noch ein Remis!

Details Samstag, 25. Januar 2020 15:46

Zwei Tage vor der Abreise ins Trainingslager hat der SK Rapid Wien eine Testspielniederlage gegen den Floridsdorfer AC verhindert. Der Bundesligist holte gegen den Zweitligisten einen 0:2-Rückstand auf und rettete am Ende ein 2:2-Remis. Rapid-Coach Didi Kühbauer bot heute - wie schon beim ersten Winter-Test gegen Wiener Neustadt - zahlreiche Youngsters auf. Darunter auch der 16-jährige Yusuf Demir, der beim diesjährigen Mercedes Benz Junior Cup in Sindelfingen zum Spieler des Turniers gekührt wurde.

Foto: Ligaportal

FAC gibt 2:0-Führung aus der Hand

Tolga Günes schoss den Zweitligisten in der 17. Minute in Führung. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Sahanek auf 2:0 für den FAC, ehe Thomas Murg nur wenig später auf 1:2 verkürzte. Kurz vor Schlusspfiff war es der erst 18-jährige Dragoljub Savic, der mit seinem späten Treffer eine Rapid-Niederlage verhindert hatte. Am Montag heben die Hütteldorfer in Richtung Trainingslager in Belek (Türkei) ab, wo gleich vier Testspiele auf dem Programm stehen. Alle Vorbereitungstermine gibt es hier.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten