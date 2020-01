Tor-Spektakel bei Testspiel zwischen Red Bull Salzburg und Zenit St. Petersburg!

Details Samstag, 25. Januar 2020 17:43

Der FC Red Bull Salzburg hat in seinem letzten Testspiel des Trainingslagers in Doha einen fulminanten 6:3-Testspielsieg gegen den fünffachen russischen Meister Zenit St. Petersburg gefeiert. Die Tore des Tabellenführers der Bundesliga in diesem Vorbereitungsspiel, das insgesamt 3x40 Minuten dauerte, erzielten Mergim Berisha, Andre Ramalho, Hee Chan Hwang, Karim Adeyemi, Peter Pokorny und Sekou Koita. Morgen geht es für die Salzburger zurück nach Österreich.

Foto: GEPA pictures/Red Bull Media

Torreicher Test zum Abschluss des Trainingslagers

Mergim Berisha brachte die Bullen per Elfmeter in der 5. Minute in Führung. Den zweiten Salzburger Treffer erzielte Andre Ramalho. Der Brasilianer stieg nach einem Junuzovic-Eckball am höchsten und köpfte zum 2:0 ein (33.). Und nur eine Minute später schloss Hwang ein herrliches Dribbling zum 3:0 ab (34.).

Im zweiten Teil war es Zenit, das aus einem Eckball Profit schlagen konnte. Osorio staubte zum 1:3 ab. Nach dem Doppelschlag durch einen verdeckten Schuss von Shatov (55.) war das Spiel wieder offen. Darauf folgte die nächste strittige Entscheidung, als eine elferverdächtige Attacke an Daka als Stürmerfoul gewertet wurde. Nichts zu diskutieren gab es aber in der 53. Minute, als der flinke Karim Adeyemi Goalie Rudkakov überspielte und zum 4:2 traf – sein erstes Tor für den FC Red Bull Salzburg. Gegen die junge Truppe, die bei den Roten Bullen zu diesem Zeitpunkt auf dem Spielfeld stand, verkürzte Robert Mak auf 3:4.

Aber wieder setzte das Team von Jesse Marsch nach. Liefering-Talent Peter Pokorny verwertete mit einem satten Schuss aus 16 Metern zum 5:3. Die nächsten beiden Großchancen hatten Adeyemi (Schupfer über Goalie und Tor) bzw. Smail Prevljak, der nach gutem Dribbling etwas zu lange mit dem Abschluss zögerte. Besser machte es gleich darauf Sekou Koita, der per Flachschuss ins lange Eck zum Endstand von 6:3 traf.

Stimmen nach dem Spiel

Salzburg-Coach Jesse Marsch: „Es war heute eine super Leistung von unserer Mannschaft. Wir haben heute drei verschiedene Grundordnungen benutzt und das insgesamt sehr gut gemacht. Viele unsere Spieler haben stark gespielt, waren sehr klar in vielen Aktionen. Es war ein gelungener Abschluss eines sehr guten Trainingslagers. Die Energie unserer Mannschaft im Trainingslager war jeden Tag super, unsere Jungs haben wirklich gut gearbeitet, und ich bin mit der Mentalität sehr zufrieden. Für mich waren die vier besten Trainingseinheiten mit der Mannschaft mit dabei, seit ich in Salzburg bin. Das war ein gutes Signal für die kommenden fünf Monate, in denen spannende Aufgaben auf uns warten.“

Dominik Szoboszlai: „Es gab heute aufgrund der 3 mal 40 Minuten viele Wechsel bei uns. Aber ich denke, dass es jede Mannschaft, die im Einsatz war, sehr gut gemacht hat und wir viel von dem zeigen konnten, was wir hier in Doha trainiert haben.“

Andreas Ulmer: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Trainingslager. Wir hatten bei Topbedingungen viele gute Trainingseinheiten und konnten alles so umsetzen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir haben in vielen Details sehr gut arbeiten können und haben, so glaube ich, genügend Saft fürs Frühjahr. Auch wenn wir noch einiges zu tun haben, freuen wir uns auf die spannenden Aufgaben zum Frühjahrsstart.“

Aufstellung Red Bull Salzburg

1. Drittel: Stankovic; Farkas, Ramalho, Onguene, Ulmer; Berisha, Mwepu, Junuzovic, Okugawa; Hwang, Daka

2. Drittel: Stankovic; Farkas (60. Wallison), Ramalho (60. Vallci), Onguene (60. Berisha), Ulmer (60. Seiwald); Berisha (41. Wöber), Mwepu (60. Camara), Junuzovic (60. Pokorny), Okugawa (60. Ashimeru); Hwang (60. Adeyemi), Daka (60. Prevljak)

3. Drittel: Stankovic (81. Walke); Wallison, Vallci, Berisha (81. Koita), Seiwald; Wöber, Camara, Pokorny (81. Szoboszlai), Ashimeru; Adeyemi, Prevljak

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten