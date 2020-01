Fix: Rapid Wien verpflichtet Stürmer Ercan Kara vom SV Horn!

Details Montag, 27. Januar 2020 12:13

Der SK Rapid Wien verstärkt nach dem Abgang des in Ungnade gefallenen Aliou Badji nach Ägypten das Sturmzentrum und verpflichtet Ercan Kara. Der 24-Jährige kommt von Zweitligist SV Horn nach Wien-Hütteldorf, wo er einen Vertrag bis Sommer 2022 unterzeichnet. Kara erzielte in der laufenden Saison 13 Tore in 16 Spielen. Außerdem bereitete er drei Treffer vor. Der Neo-Stürmer reist heute am frühen Nachmittag mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Belek.

Rapid-Sportchef Zoran Barisic mit Neo-Stürmer Ercan Kara. Foto: SK Rapid Wien

Zoran Barisic, Geschäftsführer Sport, meint zum Transfer: "Ercan Kara ist nach dem Abgang von Aliou Badji ein Spielertyp, wie wir ihn sonst nicht im Kader haben. Er hat seine Offensivstärken in den letzten Jahren in verschiedenen Ligen unter Beweis gestellt und weiß, wo das Tor steht. Das Trainerteam und ich sind überzeugt, dass er sich auch in der Bundesliga durchsetzen kann und eine Verstärkung für uns wird. Er hat einen sehr interessanten Werdegang und passt auch charakterlich zu uns. Wir sind froh, dass er von Anfang an im Trainingslager dabei sein kann."

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten