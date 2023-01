Sarah Mattner wechselt vom First Vienna FC 1894 zum österreichischen Frauenfußball-Serienmeister SKN St. Pölten. Die 19-Jährige deutsche Nachwuchs-Nationalspielerin wagt mit dem Transfer in die niederösterreichische Landeshauptstadt den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Karriere.





11 Jahre lang bei der Vienna

Der Youngster schließt sich dem österreichischen Serienmeister SKN St. Pölten an. Nach über 11 Jahren bei der Vienna endet damit die Zeit der Offensivspielerin in Döbling. Mit dem Wechsel zu den Champions League Teilnehmerinnen aus Niederösterreich nimmt Mattner auch eine neue Herausforderung in Angriff.

In insgesamt 76 Bewerbsspielen erzielte Mattner 56 Tore für die Vienna. Die Offensivspielerin war ein wichtiger Bestandteil des Aufstiegsteams der Döblingerinnen. Schon früh wurde ihr Talent auch vom Deutschen Fußball Bund erkannt. Für die deutsche U16-Nationalmannschaft stand sie in vier Spielen am Platz und erzielte zwei Tore. Auch absolvierte sie fünf Spiele in der U17 und vier Spiele in der U19-Nationalmannschaft Deutschlands, nahm an der U-19 Europameisterschaft und der U-20 Weltmeisterschaft teil und absolvierte jeweils alle Spiele.

Gewinn der Fritz-Walter-Medaille

Auf Grund ihrer Leistungen wurde Sarah Mattner 2022 vom DFB die Fritz-Walter-Medaille in Bronze verliehen. Die Fritz-Walter-Medaille wird vom Deutschen Fußball Bund seit 2005 an die drei besten Nachwuchsspieler*innen eines Jahrgangs verliehen.

Mit dieser Auszeichnung werden besondere Leistungen jeweils in den drei Altersklassen U17, U18, und U19 gewürdigt. Unter den ausgezeichneten Preisträger*innen waren neben Mattner unter anderem Spieler*innen wie Karim Adeyemi, Jule Brand, Lisanne Gräwe, Youssoufa Moukoko und Florian Wirtz.

"Wechsel ist Bestätigung unserer hervorragenden Nachwuchsarbeit"

Vienna Vizepräsident Jonas Puck: „Sarah hat sich bei uns von einer talentierten Nachwuchsspielerin zu einer absoluten Leistungsträgerin in der 1. Mannschaft entwickelt. Sie hatte in den letzten Jahren maßgeblichen Anteil am Aufstieg und den Erfolgen der Vienna Frauenmannschaft. Mit dem Schritt zum SKN St. Pölten geht sie nun den nächsten Schritt in ihrer noch jungen Karriere. Der Wechsel ist für uns eine Bestätigung unserer hervorragenden Nachwuchsarbeit. Wir wünschen ihr nur das Beste, viel Gesundheit und Erfolg.“

Sarah Mattner: „Auch wenn es keine leichte Entscheidung war, so muss ich heute meinen Abschied von der Vienna mitteilen. Ich bin im Vienna Nachwuchs groß geworden, der Verein hat mich sowohl als Spielerin als auch als Mensch sehr geprägt, umso schwerer war die Entscheidung. Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel in meiner Karriere, auf das ich mich schon sehr freue. Ich möchte mich bei der Vienna, aber auch bei allen bedanken, die mich auf meinem Weg begleitet haben.“

Fotocredit: First Vienna FC 1894