Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet mit einem Trainingslehrgang inklusive zweier freundschaftlicher Länderspiele auf Malta ins Länderspieljahr 2023. Die Abreise ins zehntätige Trainingscamp erfolgt am Montag, den 13. Februar.

Auf geht´s im neuen Jahr für die ÖFB-Frauen: Teamchefin Irene Fuhrmann bittet zum ersten Aufgalopp beim Trainings-Camp auf Malta und einem Testspiel-Doppel gegen die Niederlande.



Länderspiel-Doppel gegen FIFA-Ranking-Achten

Auf der Mittelmeer-Insel bekommen es die Österreicherinnen, die Ende 2022 im FIFA-Ranking auf Platz 19 vorgerückt sind, in einem freundschaftlichen Länderspieldoppel (17. & 21. Februar) mit den Niederlanden zu tun. Die "Oranje Leeuwinnen" krönten sich 2017 im eigenen Land zu Europameisterinnen und rangieren im FIFA-Ranking aktuell auf Platz 8.

Das erste Aufeinandertreffen am Freitag, 17. Februar steigt um 18:00 Uhr im Tony Bezzina Stadium in Paola. Das zweite Duell am Dienstag, 21. Februar, wird um 18:00 Uhr im National Stadium Ta´Qali ausgetragen.

"Möchten uns gegen starke Teams messen"

Für das Team von Bondscoach Andries Jonker sind die Duelle mit den Österreicherinnen ein erster Gradmesser auf dem Weg zum FIFA Women's World Cup in Australien und Neuseeland. Im bislang letzten Aufeinandertreffen zwischen dem ÖFB-Team und den Niederländerinnen gab es am 19. Oktober 2017 in der NV Arena (St. Pölten) einen 2:0-Auswärtssieg für "Oranje". Das Frauen-Nationalteam (ein Unentschieden, vier Niederlagen) wartet noch auf einen Sieg gegen die KNVB-Auswahl.



ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann: „Bis zum Start der Nations League im Herbst möchten wir uns gegen starke Teams messen, um von den Spielen zu profitieren und zu lernen. Die Niederlande, die sich auf die FIFA Weltmeisterschaft der Frauen im Sommer vorbereiten, bieten uns diese Möglichkeit und werden uns in allen Spielphasen voll fordern. Wir freuen uns auf die Duelle.“

Kader-Bekanntgabe Ende Jänner

Die Fuhrmann-Elf bereitete sich schon 2021 auf Malta auf die Länderspielsaison vor. Damals stiegen in Paola die Matches gegen Schweden (1:6) und die Slowakei (1:0). Den Kader für den ersten Lehrgang des Jahres wird Irene Fuhrmann Ende Januar bekanntgeben.



Freundschaftliche Länderspiele

Fr., 17. Februar 2023: Niederlande - Österreich, 18:00 Uhr (MEZ), Tony Bezzina Stadium, Paola (MLT) (live in ORF Sport+)

Di., 21. Februar 2023: Österreich – Niederlande, 18:00 Uhr (MEZ), National Stadium Ta´Qali, Attard (MLT) (live in ORF Sport+)

Fotocredit: IMAGO /Beautiful Sports