2 Wochen vor Start des ersten Trainingslehrganges 2023 auf Malta gibt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto) den Kader für das Länderspiel-Doppel des Frauen-Nationalteams gegen die Niederlande (17.02 & 21.02.) bekannt. Nicht im Aufgebot steht Stefanie Enzinger. Die 32-jährige Angreiferin vom spusu SKN St. Pölten beendet nach sieben Jahren im Teamdress ihre Karriere im ÖFB-Frauen-Nationalteam. Siehe auch VIDEO nachfolgend im Beitrag!

Historischer Hattrick in Luxemburg

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto): "Ich möchte mich bei Stefanie für ihre gezeigten Leistungen und ihren unermüdlichen Einsatz für das Frauen-Nationalteam bedanken. Sie hat ihre Rolle stets angenommen und damit genau das gelebt, wofür das Team steht. Sie war immer dann da, wenn wir sie gebraucht haben. Mit ihren Treffern hatte Stefanie großen Anteil am Erreichen des WM-Quali-Playoffs, wenn ich vor allem an den 2:2-Ausgleich gegen Nordirland in der Nachspielzeit denke.

Ihren Torriecher hat sie vor allem aber auch beim Auswärtssieg in Luxemburg mit einem historischen Hattrick unter Beweis gestellt. Ich wünsche ihr für ihre weitere Karriere im Verein alles Gute."

"Schon als kleines Mädchen war es mein Traum"

Stefanie Enzinger: "Mit unglaublich viel Erlebtem, Gelerntem sowie mit Stolz und Dankbarkeit im Rucksack, beende ich heute meine ÖFB-Team-Karriere. Schon als kleines Mädchen war es mein Traum, zu den Besten zu gehören und für das Nationalteam zu spielen. Diesen Traum habe ich mir erfüllen können. Ich bin immer mit Stolz und voller Demut für unser Land aufgelaufen und habe mein Bestes für Österreich gegeben.

Es war mir immer eine Ehre, unser Land international vertreten zu dürfen. Am wertvollsten für mich waren die Menschen, die mich auf meiner Reise begleitet haben. Ich danke meiner Familie, meinen Freunden, meinen Coaches, meinen Vereinen und vor allem auch Irene Fuhrmann, die mir noch einmal die Chance gegeben hat, im Nationalteam zu spielen." Die Salzburgerin erzielte bislang über 150 Bundesliga-Tore für den SKN St. Pölten, Wacker Innsbruck, SK Sturm Graz und FC Bergheim erzielt und holte bisher 4 Meister- und 3 Cup-Titel. Die 30-fache Teamspielerin, die auch weiterhin für die "Wölfinnen" auf Torejagd gehen wird, feierte am 17. September 2015 beim 2:0-Erfolg der Österreicherinnen in der EM-Qualifikation gegen Kasachstan ihr Debüt. Enzinger trug sich in Folge sechs Mal als Torschützin der ÖFB-Auswahl ein. Unvergessen bleibt ihr lupenreiner Hattrick beim 8:0-Sieg im WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg. Es ist der bis dato einzige in der Geschichte des ÖFB-Frauen-Nationalteams. Den letzten Nationalteam-Einsatz feierte die Stürmerin beim 1:0-Erfolg im freundschaftlichen Länderspiel gegen Belgien im Juni 2022.

Quintett fehlt verletzungsbedingt

Verletzungsbedingt nicht im Kader dabei sind Katharina Schiechtl (SV Werder Bremen/GER/64 Länderspiele/9 Tore) und Maria Plattner (1. FFC Turbine Potsdam/GER/10/4). Celina Degen (1. FC Köln/GER/6/1), Katja Wienerroither (Grashopper Club Zürich/SUI/14/2) und Julia Magerl (SK Sturm Graz/2/1) sind aktuell noch nicht bei voller Leistungsfähigkeit und stehen auf der Abrufliste.

Der ÖFB-Frauenteam-Kader:

TOR: KRESCHE Isabella (US Sassuolo Femminile/ITA/3), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/2), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/87)

ABWEHR: GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/22/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/94/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/91/3), WENNINGER Carina (AS Roma/ITA/124/7), WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/30/1)

MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/64/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/101/19), FELIX Lara (1. FC Nürnberg/GER/2/0), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/24/6), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/17/1), NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/38/5), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/129/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/GER/5/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/1/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/104/14)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/88/47), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/13/1)

Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnberg/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/6/1), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Köln/GER/1), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAGERL Julia (SK Sturm Graz/2/1), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), PFANNER Patricia (First Vienna FC 1894/0/0), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/28/1), TRIENDL Lena (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0), WIENERROITHER Katja (Grasshopper Club Zürich/SUI/14/2)

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber