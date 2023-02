Das ÖFB-Frauen-Nationalteam trifft im Rahmen ihres Trainingscamps auf Malta im ersten Länderspiel des Jahres am Freitag, den 17. Februar (18:00 Uhr, ORF Sport+) im Gozo Stadium (Malta) auf die Niederlande.

"Für einen Sieg müsste jede Spielerin von uns an ihr absolutes Leistungsmaximum gehen"

„Die Niederlande sind amtierender Vize-Weltmeister und haben zudem einen sehr breiten Kader mit vielen Spielerinnen in den Top-Ligen Europas. Für einen Sieg müsste jede Spielerin von uns an ihr absolutes Leistungsmaximum gehen. Für uns geht es in den beiden Duellen aber vorrangig darum, Erkenntnisse für die im Herbst bevorstehende Nations League zu bekommen. Die Niederlande sind dafür ein perfekter Gegner“, so ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann, die für die bevorstehenden Duelle auch die ein oder andere Rotation nicht ausschließt: „Wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir möglichst vielen Spielerinnen Einsatzzeiten geben möchten.“

Personell steht Julia Hickelsberger für den ersten Testlauf gegen die „Oranje Leeuwinnen“ nicht zur Verfügung. Die 23-jährige Teamspielerin wird auf Grund von leichten muskulären Problemen geschont.

Spielort-Verlegung wegen Unbespielbarkeit des Rasens

ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil erwartet trotz des freundschaftlichen Aufeinandertreffens eine intensive und umkämpfte Partie: „Wir gehen jedes Match gleich an, egal ob Freundschaftsspiel oder Wettbewerb und wollen uns mit den Besten messen, weiterentwickeln und in diesem Jahr weitere Schritte nach vorne machen. Es wird sehr darauf ankommen, wie wir gegen den Ball arbeiten, um die Niederlande mit ihren offensiven Qualitäten nicht zu sehr ins Spiel kommen zu lassen.“



Auf Grund der Unbespielbarkeit des Rasens im Tony Bezzina Stadium wird die Partie kurzfristig in das Gozo Stadium verlegt.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber