Das ÖFB-Frauen-Nationalteam startet mit einem Prestige-Erfolg ins Länderspieljahr 2023. Die Österreicherinnen besiegen im ersten von zwei freundschaftlichen Länderspielen auf Malta die Niederlande mit 2:1 (0:1). Gegen die Europameisterinnen von 2017 sorgen Eileen Campbell und Sarah Zadrazil in einer spektakulären Schlussphase für die Wende. Nachfolgend auch STATEMENTS der beiden Torschützinnen und von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Das ÖFB-Frauenteam bewies beim historischen Testspielsieg auf Malta gegen die Niederlande (der erste Sieg gegen diesen Gegner) viel Leidenschaft, Herzblut, Moral und Comebacker-Qualität und wurde im Finish mit einem verdienten 2:1-Triumph belohnt.

Fünf personelle Veränderungen

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann nahm im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen die Slowakei im November 5 personelle Veränderungen vor. Neben Torfrau Manuela Zinsberger kehrten auch Kapitänin Carina Wenninger, Barbara Dunst, Sarah Zadrazil und Nicole Billa zurück in die Startelf.

Die Partie begann mit einer munter aufspielenden ÖFB-Auswahl, die vom Anpfiff weg versuchte, die Niederlande mit hohem Pressing unter Druck zu setzen. Nach einer torlosen Anfangsviertelstunde ging allerdings die Elf von Andries Jonker in Führung. Lieke Martens ließ Manuela Zinsberger mit einem platzierten Schlenzer keine Chance und stellte in der 17. Minute auf 1:0 für die Oranje Leeuwinnen.

Mit zunehmender Spieldauer übernahm die Niederlande die Spielkontrolle und der rot-weiß-roten Auswahl von Irene Fuhrmann blieben vorerst nur einzelne Nadelstiche. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich gab es kurz vor der Pause. Eine Hereingabe von Katharina Naschenweng konnte aber im letzten Moment geklärt werden (43.).

Furiose Schlussphase mit Wende & Happyend - Joker Campbell mit Tor & Assist

Nach dem Seitenwechsel blieb die ÖFB-Auswahl am Drücker und kam durch Sarah Zadrazil (66.) und Laura Feiersinger (71.) zu den besten Ausgleichschancen. Für Schwung in der Schlussviertelstunde sorgte auch die eingewechselte Eileen Campbell. Die 22-jährige Vorarlbergerin belohnte sich - und ihr Team - in ihrem erst 2. Länderspiel für eine couragierte Leistung mit ihrem Premierentor für Österreich. Campbell traf nach Zuspiel von Barbara Dunst in der 86. Minute zum 1:1.

Damit hatten die Österreicherinnen aber noch nicht genug. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Sarah Zadrazil - nach Campbell-Assist - per Fernschuss den 2:1-Siegtreffer für die ÖFB-Elf. Die Bayern-Legionärin jubelte in ihrem 105. Länderspiel über ihren 15. Treffer im Teamtrikot.

"Haben nie die Struktur verloren"

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann: "Es fühlt sich gut an, gegen so eine starke Nation wie die Niederlande zu gewinnen. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und auch durch die zahlreichen Wechsel nie die Struktur verloren. Wir waren dann sogar noch griffiger im Pressing, konnten uns Torchancen und schlussendlich auch den Sieg erspielen.

Im Hinblick auf die Nations League im Herbst ist der Sieg vor allem auch für die Moral wichtig. Wir haben gesehen, dass wir die Möglichkeit haben, solche Gegner zu schlagen. Unser Ziel ist es, die Liga A zu halten."

"Wir haben gegen Nr. 8 der Welt das erste Mal gewonnen"

2:1-Siegtorschützin Sarah Zadrazil: "Fühlt sich sehr gut an. Wir wollen näher an die Spitze im Frauenfußball ran kommen. Das ist uns heute wieder gelungen. Wir haben gegen die Nr. 8 der Welt das erste Mal gewonnen. In der 1. Halbzeit haben wir uns noch schwer getan, Zugriff zu bekommen. In der 2. Halbzeit haben wir uns dann einige gute Chancen raus gespielt und dass wir dann noch das 2:1 gemacht haben, ist umsoschöner. Von daher bin ich einfach stolz auf die Mädels."

Torfrau Manuela Zinsberger: "Unglaublich wichtiger Sieg. Wir warten nicht viel Zeit um zusammen zu kommen und gewisse Dinge umzusetzen. Aber das zeigt einfach an qualitativer Stärke, an unglaublichen Teamspirit...wie schnell wir Dinge von der Trainerin und dem ganzen Staff umsetzen und auf den Platz bringen. Aber für mich ist eins im Vordergrund: Der Teamgedanke! Wie wir füreinander fighten und wirklich das letzte Hemd füreinander geben und bis zum Schluss wortwörtlich alles rein hauen. Und siehe da...wir haben dann noch die zwei entscheidenden Tore gemacht, um diesen wirklich einmaligen Sieg gegen Holland einzufahren. Ich bin unglaublich stolz auf jede einzelne."

"Qualität & Ehrgeiz mit den ganz großen Nationen mitzuhalten"

Joker Eileen Campbell: "Ist bei mir natürlich eine sehr große Freude. Auch, weil mein Tor zum Ausgleich geführt hat und wir in der letzten Phase das Spiel noch drehen konnten zu unseren Gunsten. Es war eine Mannschaftsleistung. Jeder hat gekämpft. Speziell gegen einen so starken Gegner können wir sehr selbstbewusst vom Platz gehen und viel mitnehmen. Im Hinblick auf die Nations League muss einem bewusst sein, dass so starke Gegner auf einen zukommen werden. Ich denke, wir haben die Qualität und den Ehrgeiz, dass da jeder alles gibt und wir mit den ganz großen Nationen mithalten können."

Schon am Dienstag (18 Uhr) steigt auf Malta der zweite und letzte Test dieses ersten Lehrgangs im Länderspieljahr 2023. Erneut heißt der Gegner Niederlande. ORF Sport+ überträgt wieder live.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber