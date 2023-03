14 Tage vor dem Start des ersten Heim-Lehrganges 2023 gibt ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann (Foto) den Kader für das Länderspiel-Doppel gegen Belgien am 7. April um 20:30 Uhr (präsentiert von VERBUND) und Tschechien am 11. April um 19:15 Uhr (präsentiert von GEOMIX) in Wiener Neustadt bekannt.

4 Spielerinnen vor Kader-Comeback 2023

Personell muss die Teamchefin im Vergleich zum Lehrgang auf Malta Anfang Februar einige Ausfälle hinnehmen. So stehen Julia Hickelsberger-Füller, Virginia Kirchberger, Jasmin Pal, Maria Plattner, Katja Wienerroithner und Katharina Schiechtl nicht zur Verfügung. Livia Brunmair, Kristin Krammer, Julia Magerl und Viktoria Pinther feiern hingegen ihr Kader-Comeback 2023.



"Die personelle Situation ist natürlich herausfordernd und nicht optimal. Dennoch haben wir so die Chance, viele andere Spielerinnen zu sehen und können ihnen so die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Bis zum Start der Nations League im Herbst gilt es, eine schlagfertige Truppe zu formieren“, so Irene Fuhrmann bei der Kaderbekanntgabe am Montagvormittag.



Das letzte Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten-Nachbarn aus Belgien (Platz 20) gab es im vergangenen Juni in der Vorbereitung auf die UEFA Women´s EURO 2022 in England. Im belgischen Antwerpen gelang der ÖFB-Auswahl durch einen sehenswerten Treffer von Maria Plattner ein 1:0-Testspielerfolg. Die letzte Begegnung mit Tschechien gab es im März 2018 im Rahmen des Zypern-Cups. Ein Doppelpack von Laura Feiersinger fixierte den 2:0-Erfolg der ÖFB-Auswahl.



„Wir wissen, dass Belgien mit uns auf Augenhöhe ist. Demnach ist unser Ziel, dass wir den erstmaligen Sieg aus dem Vorjahr bestätigen können. Auch wenn die generellen Entwicklungsprozesse im Vordergrund stehen, haben wir auf jeden Fall das Siegergen in uns und wollen das auch in den beiden Spielen auf den Platz bringen“, so die Teamchefin zum bevorstehenden Lehrgang im April.



Tickets für die beiden Heimspiele in der ERGO Arena in Wiener Neustadt sind bereits unter www.oefb.at/tickets erhältlich.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRAMMER Kristin (1. FC Köln/GER/1), KRESCHE Isabella (US Sassuolo Femminile/ITA/4), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/88)

ABWEHR: DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/6/1 Tor), GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/24/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/96/10), MAGERL Julia (SK Sturm Graz/3/1), WENNINGER Carina (AS Roma/ITA/126/7), WIENROITHER Laura (Arsenal WFC/ENG/31/1)

MITTELFELD: BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnberg/GER/0/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/66/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/103/19), FELIX Lara (1. FC Nürnberg/GER/2/0, HÖBINGER Marie-Therese (FC Zürich/SUI/26/6), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/17/1), NASCHENWENG Katharina (TSG 1899 Hoffenheim/GER/40/5), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/131/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/7/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/2/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/106/15)

ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/90/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/3/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/15/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/28/1),

Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0/0), FUCHS Lainie (spusu SKN St. Pölten/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRÖLL Valentina (SK Sturm Graz/0/0), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), NATTER Linda (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), PFANNER Patricia (First Vienna FC 1894/0/0), PURTSCHELLER Lilli (SK Sturm Graz/0/0), TRIENDL Lena (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0)

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber