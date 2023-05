Kommenden Sonntag, den 21. Mai 2023, kommt es in der Naturarena Hohe Warte zum großen Wiener Frauenderby. Die Frauen des First Vienna FC 1894 empfangen in der 16. Runde der PlanetPure Frauen Bundesliga Austria Wien zum Topspiel der Runde. Ankick: 12 Uhr.

Duell der Tabellennachbarn

Am kommenden Spieltag der PlanetPure Frauen Bundesliga steht ein hochspannendes Duell auf dem Programm: Die Frauen des First Vienna FC 1894 treffen im großen Wiener Frauenderby auf den FK Austria Wien. Beide Teams trennen nur 2 Punkte. Das Hinspiel am Verteilerkreis endete mit einem 0:0. Der Vienna gelang seit dem Wiederaufstieg in die Frauenbundesliga noch kein Sieg gegen die Veilchen. Diesen Umstand will das Team von Cheftrainer Mark Dobrounig am Sonntag ändern.

Vienna-Trainer Dobrounig: „Jedes Derby hat seine eigenen Gesetze, wir konnten aus den ersten beiden Begegnungen keinen Sieg mitnehmen, wobei wir in beiden Spielen das bessere Team waren. Wir wollen diesen Sieg unbedingt und werden alles investieren dieses Derby für uns zu entscheiden und hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer tollen Fans."

Die Austria liegt derzeit mit 22 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz. Gleich dahinter mit 2 Punkten Rückstand lauert die Vienna. Für die Döblingerinnen setzte es zuletzt 2 Niederlagen in Folge. Am 14. Spieltag verloren die Blau-Gelben gegen Altach 3:6, eine Woche später gegen Neulengbach mit 0:3.

"Derbys auf der Hohen Warte sind sehr speziell"

Für Vienna-Spielerin Lena Kovar ist das Spiel auch auf Grund der letzten Ergebnisse ein besonderes: „Das Derby am Wochenende wird ein wichtiges Spiel für uns. Nicht nur haben wir eine Rechnung aus der Hinrunde mit der Austria offen, sondern wir wollen auch unsere kleine „Negativ-Serie“ beenden und wieder einen Heimsieg einfahren. Derbys auf der Hohen Warte sind sehr speziell und wir hoffen auf die Unterstützung der Vienna-Fans!“

Das Team vom Verteilerkreis feierte letzte Runde einen ungefährdeten 5:1 Sieg gegen das Tabellenschlusslicht aus Altenmarkt, eine Runde zuvor verloren die Violetten überraschend gegen das vorletztplatzierte Team Wacker Innsbruck mit 2:1. Seit Jänner 2023 ist Stefan Kenesei Cheftrainer der Veilchen.

#DarüberRedenWir-Eine Kampagne des Psychosozialen Dienst Wien

Wir freuen uns sehr, dass dieser Spieltag im Zeichen des Psychosozialen Dienstes Wien steht. Mit der Kampagne #DarüberRedenWir möchte der größte Anbieter von ambulanten Behandlungen psychischer Erkrankungen auf das gesellschaftliche Tabu-Thema psychische Erkrankung aufmerksam machen. Im Leistungssport können Leistungsdruck und die ständige Beobachtung der Öffentlichkeit zu psychischen Erkrankungen führen, häufig werden diese aber verschwiegen. Wir als First Vienna Football Club sind stolz, ein Teil dieser wichtigen Kampagne zu sein.

Fotocredit: Vienna