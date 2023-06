Austria Wien hat den Vertrag mit Kapitänin Verena Volkmer um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Die 27-jährige Offensivspielerin wechselte vergangenes Jahr aus Deutschland nach Wien-Favoriten.

"Ich kann mich mit dem Weg der Austria identifizieren"

"Ich freue mich sehr, ein weiteres Jahr hier zu bleiben. Ich habe mich in der Stadt und im Verein sofort total wohl gefühlt, kann mich mit dem Weg der Austria identifizieren und habe vollstes Vertrauen in das Trainerteam, dass wir uns mit unserem jungen Team weiterentwickeln und sportlich erfolgreich sein werden", sagt Verena Volkmer.

Volkmer, im deutschen Dannenberg an der Elbe geboren, war in der abgelaufenen Saison mit 10 Treffern die beste Torschützin der Veilchen in der Bundesliga und spulte hinter Jacqueline Hajek auch die meisten Spielminuten ab. Bemerkenswert: Immer dann, wenn Volkmer traf, nahm die Austria Punkte mit (5 Siege, 3 Remis).

"Sie ist nicht nur auf dem Platz eine große Bereicherung"

Die aus Niedersachsen stammende Angreiferin absolvierte zwischen 2017 und 2022 75 Spiele für Werder Bremen und Carl Zeiss Jena in der deutschen Bundesliga.

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Wir sind sehr froh, Verena weiterhin für unseren eingeschlagenen Weg begeistert zu haben. Sie ist nicht nur auf dem Platz eine große Bereicherung, sondern als Kapitänin auch abseits des Rasens enorm wichtig für unser junges Team. Man merkt ihr an, dass sie sich in Wien und im Klub sehr wohlfühlt und zu 100 Prozent mit der Austria identifiziert."

Fotocredit: Daniel Shaked