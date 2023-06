Die First Vienna FC 1894 gibt die Verpflichtung der 37-fachen ungarischen Teamspielerin Loretta Németh bekannt. Die 27-Jährige wechselt vom ungarischen Cupsieger und Vizemeister ETO Györ auf die Hohe Warte.

"Sie wird von Beginn an wichtige Rolle im Verein und der Mannschaft einnehmen"

Die zweite Neuverpflichtung der Vienna Frauen heißt Loretta Németh. Mit der 27-jährigen Ungarin verpflichten die Döblinger auch eine aktuelle ungarische Cupsiegerin. Németh bestritt in 6 Saisonen über 120 Ligaspiele in Ungarns höchster Liga und erzielte dabei 37 Tore.

Németh begann ihre Karriere im Alter von 10 Jahren bei ETO Györ und spielte in unterschiedlichen U-Mannschaften für die Ungarn. 2013 wechselte sie für eine Saison zu Viktoria Trend Optika, wo sie in 19 Spielen drei Tore erzielen konnte. Zur Saison 2014 ging es zurück zu ETO.

Gleich in ihrer ersten Saison gewann Németh mit Györ die zweite Liga in Ungarn und stieg mit dem Team in die höchste Liga auf. Nach zwei Saisonen in Ungarn wechselte Németh 2017 nach Zypern, wo sie in ihrer ersten Saison bei Apollon Ladies FC gleich den Cupsieg und den Supercup gewinnen konnte. In der Folgesaison gewann sie mit den Zypriotinnen erneut den Cup sowie die zypriotische Meisterschaft.

2019 kam die Rückkehr nach Ungarn zu MTK Hungarian FC. Für die Mannschaft aus Budapest spielte Németh zwei Saisonen bevor sie erneut 2021 zu ETO wechselte. Für Németh beginnt mit ihrem Transfer zur Vienna das zweite Auslandsabenteuer ihrer Karriere.

Vienna-Cheftrainer Mark Dobrounig: „Uns freut es besonders, Loretta von der Aufgabe und unserem Projekt überzeugt zu haben. Sie besticht durch ihre internationale Erfahrung und professionelle Einstellung. Sie wird von Beginn an eine wichtige Rolle im Verein und der Mannschaft einnehmen, in der Sie Ihre Erfahrungen und Werte miteinbringen wird. Wir haben allgemein im Scouting, neben den sportlichen Fähigkeiten, ein besonderes Augenmerk auf die Persönlichkeit gelegt und haben hier eine absolute Win- WIN Situation, da Loretta beides optimal erfüllt.“



Loretta Németh: „Ich freue mich, endlich in Wien angekommen zu sein und bin stolz, ab sofort beim ältesten Team Österreichs zu spielen. Mein Transfer hierher, bringt mir viele Chancen und Möglichkeiten mich weiterzuentwickeln. Ich werde mein Bestes geben, um das Team zu unterstützen. Ich bin mir sicher wir können unsere Herausforderungen meistern, die Chance ergreifen und gewinnen. Let’s go girls!“

Internationaler Neuzugang bei unseren #Frauen! 🇭🇺👀

Die 37-fache Nationalspielerin Loretta Németh wird ab sofort für blau-gelb auf Torjagd gehen! ⚽️🤩

➡️ https://t.co/BfnEDSYErP#ViennaFamily #FrauenPower pic.twitter.com/9E9u37Sxwj — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) June 14, 2023

Steckbrief Loretta Németh:

Geburtsdatum: 9. Dezember 1995

Größe: 1,63 m

Letzter Club: ETO FC Györ

Position: Sturm

Fotocredit: First Vienna FC 1894