Verstärkung für die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland. Die 22-jährige Eleni Rittmann wechselt von Rapperswil-Jona zum SCRA. Die Schweizerin ist auf der Innenverteidiger-Position beheimatet und soll den Abgang von Verena Müller kompensieren. Bei ihrem Ex-Club war Rittmann Kapitänin, auch bei ihrem neuen Verein möchte sie schnell Verantwortung übernehmen. Die Nummer 4 unterschreibt bis Sommer 2025.

"Agile Verteidigerin, welche auch in unserem Aufbauspiel neue Impulse setzen kann"

Seit 2019 läuft die 1,69-Meter große Defensivakteurin in der höchsten Schweizer Spielklasse auf. Zunächst beim FC St. Gallen, dann für GC Zürich, ehe 2021 der Wechsel eine Station weiter am Zürisee folgte.

In der vergangenen Spielzeit stand Rittmann für Rapperswil-Jona 23-mal von Beginn auf dem Rasen. In der Abstiegsrunde führte sie ihr Team bei nur einem Gegentreffer in sechs Spielen souverän zum Klassenerhalt.



Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Eleni Rittmann ist eine wichtige Verstärkung für die Spielgemeinschaft Altach/Vorderland. Es war uns ein großes Anliegen, die Lücke in der Defensive rasch zu schließen. Mit Eleni bekommen wir eine agile Verteidigerin, welche auch in unserem Aufbauspiel neue Impulse setzen kann.

Sie wird ein weiterer Mosaikstein sein, um unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“





"Ich stecke mir persönlich hohe Ziele, genauso wie es der Verein auch tut"

Eleni Rittmann: „Ich sehe die Möglichkeit in Altach zu spielen, als große Chance an. Ich stecke mir persönlich hohe Ziele, genauso wie es der Verein auch tut. Aus diesem Grund bin ich mehr als angetan, mein bestes für die Spielgemeinschaft zu geben.

Ich freue mich riesig darauf, meine neuen Teamkolleginnen und die Fans in der CASHPOINT Arena kennenzulernen.“

Fotocredit: SCR Altach