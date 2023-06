ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann hat am heutigen Montag ihr Aufgebot für das bevorstehende Test-Länderspiel gegen Island (präsentiert von ADMIRAL) nominiert. Am Dienstag, den 18. Juli 2023, trifft die ÖFB-Auswahl in der ERGO Arena in Wiener Neustadt (19:45 Uhr, live auf ORF Sport+) auf die in der FIFA Weltrangliste auf Rang 15 stehenden Skandinavierinnen. Es ist das letzte Länderspiel vor der im September starteten UEFA Women´s Nations League und somit die Generalprobe für "Rot-Weiß-Rot".

7 personelle Veränderungen

Im Vergleich zum mit zwei Siegen aus zwei Spielen erfolgreichen April-Lehrgang gibt es insgesamt sieben Änderungen im ÖFB-Aufgebot. Lara Felix und Laura Wienroither fehlen beide nach ihrer Kreuzbandverletzung ebenso wie Nicole Billa (anhaltende muskuläre Probleme), FC Bayern München-Neuzugang Katharina Naschenweng (Sprunggelenk) und Katharina Schiechtl (Sehnenprobleme).

Lainie Fuchs, Linda Natter und Mariella El Sherif – zuletzt jeweils auf Abruf - stehen der Teamchefin auf Grund der U19-EM in Belgien (18.-30. Juli) nicht zur Verfügung. Auf der Position der Torfrau wird sich Teamchefin Irene Fuhrmann im Vorfeld des Lehrganges für eine dritte Personalie entscheiden. Isabella Kresche laboriert derzeit noch an Schulterproblemen. Zudem ist es der erste Lehrgang nach dem Karriereende von Ex-Teamkapitänin Carina Wenninger.

Die Nachfolge der 127-fachen Teamspielerin wird Irene Fuhrmann im Rahmen des Lehrgangs in Bad Tatzmannsdorf bekanntgeben. Ein Kader-Comeback feiern hingegen Julia Hickelsberger-Füller, Virginia Kirchberger, Jasmin Pal und Katja Wienerroither. Erstmals auf Abruf stehen RB Leipzig-Neuzugang Michela Croatto und Jelena Dordic (First Vienna FC 1894).

"Gerade in der Defensive fehlt uns sehr viel Erfahrung"

„Es wartet auf uns ein anspruchsvoller Lehrgang, da wir einerseits in der Belastungssteuerung zum Vorbereitungsstart gefordert sind. Andererseits fehlt uns gerade in der Defensive sehr viel Erfahrung. Wir werden diese Herausforderung annehmen wie sie ist, wohlwissend, dass uns die personelle Situation – speziell in der Abwehr - an unsere Grenzen bringt. Gleichzeitig ist es erneut eine große Chance gerade für junge Spielerinnen, sich zu präsentieren und zu zeigen, wie weit sie sind “, so Irene Fuhrmann bei der Kaderbekanntgabe am Montagmittag.

Ab 11. Juli wird das ÖFB Frauen-Nationalteam im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf die Vorbereitungen auf das fünfte Länderspiel des Jahres starten. Die UEFA Women´s Nations League beginnt für die Fuhrmann-Elf mit dem Auswärtsspiel in Norwegen am 22. September, das erste Heimspiel findet 4 Tage später gegen Frankreich statt. Die Standorte für die Nations League Heimspiele im Herbst werden aktuell geprüft und zeitnah bekanntgegeben.



„Wir wollen an die Leistungen der ersten beiden Lehrgänge dieses Jahres anknüpfen und uns unter anderem im Angriffspressing und in der Spieleröffnung weiterentwickeln. Island spielt im Ballbesitz einen eher geradlinigen Fußball und ist in der Defensive sehr gut organisiert und strukturiert. Für uns gilt es, kreativ zu sein und uns so Chancen zu erspielen “, blickt die Teamchefin auf das bevorstehende Aufeinandertreffen in Wiener Neustadt.



Das bisher einzige Duell mit Island gab es bei der UEFA Women´s EURO 2017 in den Niederlanden. Mit einem 3:0-Erfolg im letzten Vorrundenspiel sicherten sich die Österreicherinnen bei ihrer ersten EM-Endrundenteilnahme den Gruppensieg und den Einzug ins Viertelfinale.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/88)

ABWEHR: DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/8/2 Tor), GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/26/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/98/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/92/3), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1),

MITTELFELD: BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/68/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/105/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie (FC Zürich Frauen/SUI/28/7), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/133/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/9/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/2/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/108/15)

ANGRIFF: CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/4/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/30/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/1/0) WIENERROITHER Katja (RB Leipzig/GER/14/2)

Auf Abruf: Anna BEREUTER (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/0/0), DORDIC Jelena (First Vienna FC 1894/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

Unser Team gegen 🇮🇸



Mit diesem Aufgebot geht unser Frauen-Nationalteam am 18. Juli in das Länderspiel gegen 𝐈𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 🔥🇦🇹



Alles zum Kader & der Generalprobe zur UEFA Women´s Nations League gibt es hier ℹ️ https://t.co/KRS3kMJIPs #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/mveaw0cy3u — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) June 26, 2023

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber