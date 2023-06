Frauen-Bundesligist First Vienna FC 1894 schlägt gleich doppelt am Transfermarkt zu. Mit Sarah Gutmann und Lara Höcherl können die Döblingerinnnen zwei 16-jährige, sehr talentierte Spielerinnen in ihren Reihen begrüßen. Das Duo wurden in der ÖFB-Frauen-Akademie ausgebildet.

Die beiden Neuen bei der Vienna: Lara Höcherl (l.) und Sarah Gutmann.

Neuzugang-Duo in ÖFB-Frauen-Akademie ausgebildet

Sarah Gutmann und Lara Höcherl genossen ihre Ausbildung in der ÖFB-Frauen Akademie und sollen ab der kommenden Saison für viel Wirbel im blau-gelben Mittelfeld sorgen.

Sarah Gutmann spielte zuletzt beim SV Horn in der 2. Frauen-Bundesliga. Bei den Waldviertlerinnen war sie eine regelrechte Dauerbrennerin und spielte in den meisten Partien durch. Die 16-Jährige verbuchte in der abgelaufenen Saison 15 Saisontore. Gutmann ist zudem ein fixer Bestandteil des österreichischen U17-Nationalteams und spielte im März beim UEFA-U17-Frauen-Turnier, sowie im Mai beim UEFA WU17 Development Tournament in Portugal.

Auch Lara Höcherl ist eine amtierende U17-Teamspielerin und ist mit 21 Länderspielen die Spielerin mit den meisten U17-Nationalteameinsätzen im derzeitigen Kader. Sie lernte das Fußballspielen zunächst beim FC Stadlau, es folgten Wechsel zum FK Hagenbrunn und zum FAC. Seit 2021 war die 2006-geborene Höcherl für die ÖFB Frauen-Akademie tätig.

"Talentierteste Spielerinnen der ÖFB Frauen-Akademie schließen sich unserem Verein an"

Chefcoach Mark Dobrounig: „Wir sind glücklich, dass wir Lara und Sarah für uns gewinnen konnten. Mit den beiden schließen sich die talentiertesten Spielerinnen der ÖFB Frauen-Akademie unserem Verein an. Mit Sarah gewinnen wir eine Spielerin, die schon Erfahrungen im Erwachsenenfußball in der 2. Liga sammeln konnte und auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Sie besticht durch Ihre Passtechnik, wie auch ihren Qualitäten im Abschluss.

Mit Lara kommt eine dynamische, kreative und spielstarke Spielerin zu uns, die gut zu unserer Spielweise passt. Beide Spielerinnen sind ein Beweis unseres Weges neben unseren eigenen Nachwuchsspielerinnen, die talentiertesten Spielerinnen zum Verein zu holen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern.“



Neuverpflichtung Sarah Gutmann: „Meinen nächsten Schritt bei der Vienna zu machen, freut mich ganz besonders, da die Mannschaft sehr ambitioniert und stark ist. Meine Ziele sind natürlich bestmöglich mit dem Team die Saison zu bestreiten und mich selber weiterzuentwickeln. Ich freu mich auf die kommenden Herausforderungen bei der Vienna und kann es kaum erwarten zum ersten Mal in der Naturarena Hohen Warte aufzulaufen.“



Neuverpflichtung Lara Höcherl: „Die Philosophie der Vienna Fußball zu spielen sowie das Konzept dahinter hat mich von Anfang an überzeugt. Die Prioritäten sind für mich ganz klar als Team eine erfolgreiche Saison zu absolvieren und mich bestmöglich weiterzuentwickeln. Ich persönlich kann es kaum erwarten das blau-gelbe Trikot zu tragen.“



Steckbrief Sarah Gutmann:

Geburtsdatum: 17. Juli 2006

Größe: 1,68 m

Letzter Club: SV Horn

Position: Mittelfeld

Steckbrief Lara Höcherl:

Geburtsdatum: 8. Juli 2006

Größe: 1,58 m

Letzter Club: ÖFB Frauen-Akademie

Position: Mittelfeld

Fotocredit: First Vienna FC 1894