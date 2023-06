Der österreichische Sportwettenanbieter ADMIRAL wird ab Sommer 2023, zumindest für die Dauer von drei Saisonen, neuer Bewerbssponsor der Österreichischen Frauen Bundesliga und geht damit gemeinsam mit dem ÖFB einen weiteren Schritt im heimischen Frauenfußball.

"War für uns Herzensangelegenheit, neuer Bewerbssponsor der Frauen Bundesliga zu werden"

ADMIRAL, seit 2017 Partner des Frauen-Nationalteams bzw. seit 2019 außerdem Partner des Herren-Nationalteams und zudem bereits Bewerbssponsor der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga der Herren, wird die höchste, heimische Spielklasse der Frauen damit ab der Saison 2023/24 als ADMIRAL Frauen Bundesliga begleiten.

Isabel Hochstöger, Leiterin ÖFB Frauen- und Mädchenfußball: „Mit ADMIRAL gewinnt der heimische Frauenfußball einen starken Partner, der bereits seit vielen Jahren den österreichischen Fußball unterstützt und fördert. Es freut mich sehr, dass ADMIRAL ab der kommenden Saison in der Frauen Bundesliga einsteigt und damit wesentlich zur Weiterentwicklung sowie Sichtbarkeit beiträgt. Mein besonderer Dank gilt dem Geschäftsführer von Admiral-Sportwetten, Jürgen Irsigler.“



ADMIRAL Geschäftsführer Jürgen Irsigler: „Wir haben uns bei ADMIRAL seit mehreren Jahren dazu bekannt, den Frauensport in Österreich aktiv zu fördern und mit unseren Kooperationen nachhaltig weiterzuentwickeln. Spätestens mit unserem Sponsoring-Einstieg beim ÖFB Frauen-Nationalteam im Jahr 2017, werden wir auch als Vorreiter für dieses Ziel im österreichischen Sport anerkannt. Nachdem wir bereits erfolgreich der Namenssponsor der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL 2. Liga sind, war es für uns eine Herzensangelegenheit der neue Bewerbssponsor der Frauen Bundesliga zu werden. Wir freuen uns auf diesen weiteren Meilenstein und den intensiven Doppelpass mit dem ÖFB.“



Die heimische Frauen-Bundesliga, seit 1982 unter der Obhut des ÖFB, bekommt damit zum zweiten Mal in der Geschichte einen Titelsponsor.



Ende August wird ADMIRAL gemeinsam mit dem ÖFB bei der Auftakt-Pressekonferenz zur neuen Saison der ADMIRAL Frauen Bundesliga nähere Informationen und Maßnahmen der neuen Partnerschaft verkünden.



Am Wochenende vom 26./27. August startet die Frauen Bundesliga in ihre 42. Saison.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at