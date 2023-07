Lena Triendl wechselt von der SPG Altach/Vorderland zu Austria Wien und unterschreibt bei den Veilchen einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Die 23-jährige Flügelspielerin absolvierte bereits 25 Spiele in der Deutschen Bundesliga und zählt zum erweiterten Kreis des österreichischen Nationalteams.

"Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, ab sofort bei einem so großen Traditionsverein wie Austria Wien spielen zu dürfen. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit dem Team auf dem Platz zu stehen und alles für die Austria zu geben, um dann gemeinsam unsere Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein", sagt Lena Triendl.

In Deutscher Bundesliga für SC Sand & SV Werder Bremen

Die 23-jährige Flügelspielerin feierte im Mai 2015, etwa zwei Monate nach ihrem 15. Geburtstag, bei Wacker Innsbruck ihr Debüt in der heimischen Bundesliga. Ab der Saison 2015/16 kam Triendl regelmäßig bei den Tirolerinnen zum Einsatz und absolvierte bis Sommer 2021 insgesamt 58 Bundesliga-Spiele, ehe die in Seefeld in Tirol geborene den Wechsel nach Deutschland zum SC Sand wagte.

Für den Klub aus Baden-Württemberg machte Triendl 2021/22 gesamt 20 Spiele in der deutschen Bundesliga sowie drei im DFB-Pokal. Nach einem Jahr bei Sand schloss sich Triendl dem SV Werder Bremen an, wo sie im Herbst 2022 zu 5 weiteren Bundesliga-Einsätzen kam.

Im Winter-Transferfenster der abgelaufenen Spielzeit wechselte die Tirolerin dann zurück nach Österreich zur SPG Altach/Vorderland.

Triendl kann auf 4 Länderspiele mit dem U19-Nationalteam zurückblicken und steht aktuell – wie Yvonne Weilharter – auf der Abrufliste von Teamchefin Irene Fuhrmann für das Testspiel gegen Island.

"Lena bringt enorm viel fußballerische Qualität und auch Erfahrung mit"

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Lena bringt enorm viel fußballerische Qualität und auch Erfahrung, unter anderem aus Deutschland, mit und wird unseren Kader wieder um ein Stück verbessern. Nicht umsonst war sie bereits beim Nationalteam dabei und zählt auch jetzt wieder zum erweiterten Kreis. Wir freuen uns sehr, dass wir sie bei uns in Wien begrüßen dürfen."

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked