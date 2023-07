Das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam hat die letzte und intensive Phase der EM-Vorbereitung gestartet. Im burgenländischen Illmitz ist die ÖFB-Auswahl unter den Augen von Sportdirektor Peter Schöttel und Interims-Präsident Johann Gartner zu einem viertägigen Lehrgang zusammengekommen, um sich den letzten Feinschliff vor der UEFA Women´s Under 19 EURO in Belgien (18.-30. Juli) zu holen.

"Wir können und wollen in Belgien richtig unangenehmer Gegner sein"

Teamchef Hannes Spilka, der im Vergleich zum ersten Vorbereitungslehrgang in Windischgarsten Mitte Juni lediglich auf die kurzfristig erkrankte Emilia Purtscher verzichten muss, setzt sich und seinem Team für den Aufenthalt im Burgenland ein klares Ziel: „Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt im Team. Wir können und wollen in Belgien ein richtig unangenehmer Gegner sein, der geschlossen als Einheit auftritt und entschlossen auf dem Platz steht. Wenn uns das gelingt, können wir auch in dieser anspruchsvollen, aber reizvollen Gruppe punkten. Das gilt es in den verbleibenden Tagen zu verinnerlichen.“

Von der positiven Stimmung eine Woche vor Abreise überzeugten sich auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Johann Gartner, der am heutigen Samstag das Amt des ÖFB-Präsidenten an Klaus Mitterdorfer übergibt.



„Man spürt, dass sich die Spielerinnen selbst ein hohes Ziel gesetzt haben. Mit den positiven Erfahrungen der erfolgreichen Qualifikation im Rücken kann das gesamte Team optimistisch in das Turnier gehen. Auch wenn mit Deutschland, den Niederlanden und Belgien eine anspruchsvolle und starke Gruppe wartet, darf man sich durchaus auch Hoffnungen auf das Erreichen des Halbfinales machen“, so Sportdirektor Peter Schöttel.



Johann Gartner: „Die diesjährige Teilnahme des U19 Frauen-Nationalteams ist ein hervorragendes Beispiel für die sehr gute Arbeit der letzten Jahre. Ich freue mich, das Team bei der EURO in Belgien vor Ort unterstützen zu können und bin überzeugt, dass wir ein ähnlich erfolgreiches Turnier erleben werden können, wie bei EURO des Frauen-Nationalteams in England im vergangenen Sommer.“

Auftaktmatch gegen Rekord-Europameister Deutschland

Den endgültigen EM-Kader wird Hannes Spilka am Montag, den 10. Juli nominieren. Am 15. Juli tritt das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam die Reise in die belgische Hauptstadt an und bezieht Quartier in der 30.000 Einwohner-Stadt Nivelles südlich von Brüssel.

Das Auftaktmatch für die ÖFB-Auswahl steigt am Dienstag, 18. Juli 2023 gegen Rekord-Europameister Deutschland (17:30 Uhr, ORF Sport+). ORF Sport+ überträgt erstmals die komplette Gruppenphase der ÖFB-Auswahl sowie das Finale am 30. Juli in Leuven.

Bis Montag holt sich unser #U19 Frauen-Nationalteam im burgenländischen Illmitz den letzten Feinschliff für die 𝐄𝐌 in Belgien 🔜🇧🇪#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/1e1FoIHQhj — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 7, 2023

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam