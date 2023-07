Am kommenden Samstag, den 15. Juli 2023, reist das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2023 nach Belgien. 8 Tage vor dem ersten EM-Duell mit Deutschland am Dienstag, 18. Juli (17:30 Uhr, live auf ORF Sport+) hat ÖFB-Teamchef Hannes Spilka sein endgültiges Aufgebot am Ende des Vorbereitungslehrganges in Illmitz bekanntgegeben.

"Konnten uns in Illmitz optimal auf EM-Endrunde vorbereiten"

ÖFB-Teamchef Hannes Spilka im Rahmen des letzten Lehrgangtages im Burgenland: „Wir konnten in Illmitz unter Top-Bedingungen arbeiten und uns so optimal auf die EM-Endrunde vorbereiten. Die Spielerinnen können jetzt bis zur Abreise noch einmal herunterfahren und ihre Kräfte bündeln, bevor es am kommenden Wochenende losgeht. Wir sind hochmotiviert, am Samstag in den Flieger zu steigen und bereit für die EURO."

Für das U19-Frauen Nationalteam ist es nach 2016 die zweite Endrundenteilnahme. Die entscheidende 2. Qualifikationsrunde im April in Italien hat die ÖFB-Auswahl mit drei Siegen ohne Punkteverlust erfolgreich beendet und sich dadurch die Endrunden-Teilnahme gesichert.



Das EM-Quartier wird das Spilka-Team in der 30.000 Einwohner-Stadt Nivelles südlich von Brüssel beziehen.

Der rot-weiß-rote EURO-Kader:

TOR: El SHERIF Mariella (SK Sturm Graz), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894)*



ABWEHR: CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894)*, FUCHS Lainie (University of Pittsburgh/USA)*, D´ANGELO Chiara (spusu SKN St. Pölten)*, SCHNEIDERBAUER Isabell (First Vienna FC 1894), SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894), SPINN Laura (SoccerCoin USV Neulengbach), WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach)



MITTELFELD: HOLL Anna (Jacksonville State University/USA)*, KEUTZ Julia (SK Sturm Graz), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894), PURTSCHER Emilia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), REISSNER Naika (1. FC Union Berlin/GER), RUKAVINA Magdalena (SoccerCoin USV Neulengbach),



ANGRIFF: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894), MÄDL Valentina (SPUSU SKN St. Pölten), NATTER Linda (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), RODUNER Amelie (FC Bayern München/GER), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz)



*Verein ab der kommenden Saison 2023/24

Die EM-Spiele des U19 Frauen-Nationalteams



Deutschland - ÖSTERREICH, Dienstag, 18. Juli 2023 (17:30 Uhr, ORF Sport+), RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Niederlande, Freitag, 21. Juli 2023, (20:30 Uhr, ORF Sport+) RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Belgien, Montag, 24. Juli 2023, (17:30 Uhr, ORF Sport+), Tivoli Stadium, La Louviere

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam