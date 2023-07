Am nächsten Dienstag, den 18. Juli 2023, startet in Belgien die U19-Europameisterschaft der Frauen. Mit Isabell Schneiderbauer, Jovana Cavic, Isabel Aistleitner, Christina Schönwetter, Nadine Seidl und Nicole Ojukwu sind gleich sechs Spielerinnen von der First Vienna FC 1894 mit von der Partie. Zusätzlich treten Annalena Wucher als Sportwissenschaftlerin und Cheftrainer Mark Dobrounig als Videoanalyst die Reise nach Belgien an.

6 Vienna-Spielerinnen bei U-19-EM in Belgien dabei

Die Vienna ist sehr stolz, für das bevorstehende Event 6 Nationalspielerinnen zu stellen. Das Turnier startet am 18. Juli 2023 und endet 12 Tage darauf am 30. Juli 2023. Die Österreicherinnen treffen zum Auftakt am 18. Juli um 17:30 auf Rekord-Europameister Deutschland.

Es folgen Gruppenspiele gegen die Niederlande (21. Juli 2023, 20:30) und gegen den Gastgeber Belgien (24. Juli 2023, 17:30). Alle Gruppenspiele der Österreicherinnen werden live auf ORF Sport+ übertragen.

Spielplan der Frauen-U-19-EM:

Di, 18. Juli 2023, 17:30 Uhr (AUT vs. GER)

Fr, 21. Juli 2023, 20:30 Uhr (AUT vs. NED)

Mo, 24. Juli 2023, 17:30 Uhr (AUT vs. BEL)

Fotocredit: Vienna