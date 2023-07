Das ÖFB-Frauen-Nationalteam hat am heutigen Dienstag im Rahmen des dritten Lehrgangs 2023 mit den Vorbereitungen auf das Test-Länderspiel in der ERGO Arena in Wiener Neustadt begonnen. Am Dienstag, 18. Juli trifft die ÖFB-Auswahl auf Island (19:45 Uhr, live auf ORF Sport+). Das von ADMIRAL präsentierte Länderspiel ist der letzte Testlauf vor dem Start der UEFA Women´s Nations League im September.

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann: "... gilt individuell gut zu steuern"

Im burgenländischen Bad Tatzmannsdorf mit dabei ist auch Melanie Brunnthaler von spusu SKN St. Pölten, die kurzfristig für Lisa Kolb nachnominiert worden ist. Die Angreiferin des SC Freiburg laboriert noch an einer muskulären Verletzung aus dem DFB-Pokal-Finale der Frauen Mitte Mai.

„Im Hinblick auf die vielen personellen Veränderungen im Kader sowie im sportlichen Betreuerstab wartet auf uns sicherlich ein spannender Lehrgang, der bezüglich der Abstimmungen in Richtung Herbst sehr wertvoll sein wird. Da es für die meisten Spielerinnen die erste Trainingswoche ist, gilt es individuell gut zu steuern, um am Spieltag mit größtmöglicher Intensität agieren zu können“, so ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann beim Auftakt des Lehrganges am Dienstagnachmittag.

Assistenz-Trainerwechsel und neuer Spielanalyst

Personelle Neuerungen gibt es auch im Betreuerteam. Assistenz-Trainer Christoph Witamwas übergibt seine Funktion nach knapp drei Jahren an Michael Brownlow, der das Frauen-Nationalteam bereits als Gegneranalyst bei der EURO 2022 in England begleitet hat. Des Weiteren erweitert Spielanalyst Sven Palinkasch das bestehende Analyse-Team.

„Da ich mich als Trainer verändern werde, ist die Doppelfunktion und meine Tätigkeit beim Frauen-Nationalteam leider in Zukunft nicht mehr möglich. Ich blicke auf drei lehrreiche und erfolgreiche Jahre zurück und bin sehr stolz, dass ich Teil dieses Teams sein durfte. Ich bedanke mich beim gesamten Team und insbesondere bei Irene Fuhrmann für die sehr gute Zusammenarbeit“, so Witamwas bei seiner Verabschiedung in Bad Tatzmannsdorf.



Für das bevorstehende Test-Länderspiel gegen Island in der ERGO Arena in Wiener Neustadt sind zudem bereits 1600 Tickets abgesetzt. Die überdachte West-Tribüne ist bis auf wenige Plätze ausverkauft, wodurch ab sofort auch Tickets für die nicht überdachte Ost-Tribüne erhältlich sind.

Für alle Tribünen gilt nach wie vor eine 1+1 Ticketaktion. Zu jeder erworbenen Eintrittskarte kann ein Ticket der selben Kategorie gratis hinzugefügt werden.

Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/88)

ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/0/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/8/2 Tor), GEORGIEVA Marina (Paris Saint-Germain/FRA/26/0), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/92/3), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1),

MITTELFELD: BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/68/10), FEIERSINGER Laura (Eintracht Frankfurt/GER/105/19), HICKELSBERGER-FÜLLER Julia (TSG 1899 Hoffenheim/GER/26/7), HÖBINGER Marie (FC Zürich Frauen/SUI/28/7), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), PUNTIGAM Sarah (1. FC Köln/GER/133/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/9/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/2/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/108/15)

ANGRIFF: BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/4/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/30/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/1/0) WIENERROITHER Katja (RB Leipzig/GER/14/2)

Auf Abruf: Anna BEREUTER (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), DORDIC Jelena (First Vienna FC 1894/0/0), GRITZNER Vanessa (SK Sturm Graz/0), GURTNER Andrea (UD Tenerife/ESP/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (DUX Logrono/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0).

