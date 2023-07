Das U19 Frauen-Nationalteam startet zur UEFA Women´s Under 19 EURO 2023 nach Belgien. Um 17:30 Uhr wird das Team von Teamchef Hannes Spilka von Wien-Schwechat in die belgische Hauptstadt reisen, das Quartier bezieht das 21 Spielerinnen und 18 Betreuer:innen umfassende ÖFB-Team in Nivelles, 40 Kilometer südlich von Brüssel.

"Team brennt auf Auftakt-Match am Dienstag gegen Deutschland"

Teamchef Hannes Spilka bei der Abreise am Flughafen Wien-Schwechat: „Wir sind froh, dass der heutige Abreisetag endlich gekommen ist und das Warten auf diese langersehnte EM-Endrunde ein Ende hat.

Spielerinnen und BetreuerIinnen haben die wenigen freien Tage nach unserem Lehrgang in Illmitz noch einmal genutzt, um kurz abzuschalten, damit wir jetzt voller Motivation, Vorfreude und Energie in unser EURO-Abenteuer starten können. Das Team brennt auf das Auftakt-Match am Dienstag gegen Deutschland."

Torfrau Mariella El Sherif zur bevorstehenden EURO: „Ich kann kaum erwarten, dass es los geht. Solche Turniere sind immer die Belohnung für die tagtägliche Arbeit. Es freut mich extrem, mit so einem besonderen Team zu einer Endrunde zu reisen. Mit Deutschland wartet gleich ein echter Kracher auf uns, aber ich bin mir sicher, dass auch hier einiges möglich sein kann.“



Vorfreude ist auch bei Lainie Fuchs zu spüren, die ihr Team beim Turnier in Belgien als Kapitänin anführen wird: „Die Vorfreude beim gesamten Team ist riesig. Wir können es kaum erwarten, in Belgien alles rauszuholen und können hoffentlich für die ein oder andere Überraschung bei der EM sorgen.“

Hiobsbotschaft um Union Berlin-Legionärin Naika Reissner

Enttäuschende Nachrichten gab es hingegen kurz vor der Abreise für Union Berlin-Legionärin Naika Reissner. Die 18-jährige Mittelfeldspielerin fällt mit kurzfristig aufgetretenen Knie-Problemen für das Turnier in Belgien aus. Verteidigerin Livia Pertl wurde von Teamchef Hannes Spilka nachnominiert.



Für das U19-Frauen Nationalteam ist es nach 2016 die zweite Endrundenteilnahme. Die entscheidende 2. Qualifikationsrunde im April in Italien hat die ÖFB-Auswahl mit drei Siegen ohne Punkteverlust beendet und sich dadurch die Endrunden-Teilnahme gesichert.

Der rot-weiß-rote EURO-Kader:

TOR: El SHERIF Mariella (SK Sturm Graz), RUSEK Larissa (SoccerCoin USV Neulengbach), SCHÖNWETTER Christina (First Vienna FC 1894)*



ABWEHR: CAVIC Jovana (First Vienna FC 1894)*, FUCHS Lainie (University of Pittsburgh/USA)*, D´ANGELO Chiara (1899 Hoffenheim/GER)*, PERTL Livia (William Carey University/USA)*, SCHNEIDERBAUER (Isabell First Vienna FC 1894), SEIDL Nadine (First Vienna FC 1894), SPINN Laura (SoccerCoin USV Neulengbach), WEISS Tatjana (SoccerCoin USV Neulengbach)



MITTELFELD: HOLL Anna (Jacksonville State University/USA)*, KEUTZ Julia (SK Sturm Graz), OJUKWU Nicole (First Vienna FC 1894), PURTSCHER Emilia (SPG SCR Altach/FFC Vorderland), RUKAVINA Magdalena (SoccerCoin USV Neulengbach),



ANGRIFF: AISTLEITNER Isabel (First Vienna FC 1894), MÄDL Valentina (SPUSU SKN St. Pölten), NATTER Linda (SPG SCR Altach/ FFC Vorderland), RODUNER Amelie (FC Bayern München/GER), WIRNSBERGER Anna (SK Sturm Graz)



*Verein ab der kommenden Saison 2023/24

Die EM-Spiele des U19 Frauen-Nationalteams

Deutschland - ÖSTERREICH, Dienstag, 18. Juli 2023 (17:30 Uhr, ORF Sport+), RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Niederlande, Freitag, 21. Juli 2023, (20:30 Uhr, ORF Sport+) RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Belgien, Montag, 24. Juli 2023, (17:30 Uhr, ORF Sport+), Tivoli Stadium, La Louviere