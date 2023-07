Das ÖFB-U19 Frauen-Nationalteam ist in Belgien angekommen und blickt mit großer Vorfreude auf das Auftaktspiel der UEFA Women´s Under 19 EURO 2023 gegen Nachbar und Rekord-Champion Deutschland am Dienstag, 18. Juli (17:30 Uhr, live auf ORF Sport+) im knapp 2000 Zuschauer fassenden RBFA Academy Stadium in Tubize.

"Wir werden unsere beste Leistung abrufen müssen"

Trotz Außenseiterrolle überwiegt im Kreis des Frauen-Nationalteams die Vorfreude, wie Teamchef Hannes Spilka weiß: „Nervosität verspüre ich keine im Team, ein gewisses Kribbeln kommt vielleicht am Spieltag. Uns ist bewusst, dass Deutschland in diesem Jahrgang eines der besten Teams der Welt hat, dennoch wissen wir, wo sie zu knacken sind und daran wollen wir ansetzen.

Wir sind gut vorbereitet, kennen unsere Abläufe und müssen unsere Herangehensweise nicht ändern. Wir werden unsere beste Leistung abrufen müssen und brauchen eventuell auch das gewisse Quäntchen Glück auf unserer Seite.“

"Deutschland hat Niederlage vom November sicherlich noch im Hinterkopf"

Für Torfrau Mariella El Sherif wird es am Dienstag vor allem auf eine geschlossene Teamleistung ankommen: „Wir müssen unsere Leistung bringen, vom Beginn weg da sein, hinten kompakt stehen und vor allem als Team auftreten, das ist das Wichtigste. Deutschland hat die Niederlage vom November sicherlich noch im Hinterkopf, aber wir sind bereit und wollen am Dienstag voll dagegenhalten.“



Mitte November des Vorjahres standen sich die ÖFB-Auswahl und die DFB-Elf von Teamchefin Kathrin Peter im Rahmen der EM-Qualifikation in Israel gegenüber. Nach Treffern von Valentina Mädl und Anna Holl sicherten sich die jungen Österreicherinnen mit einem 2:1-Erfolg den ersten Pflichtspielsieg über den sechsfachen Europameister Deutschland.



„Die Vorfreude auf das erste Match ist riesengroß. Die Grundsteine sind gelegt und wir kennen unsere Zielsetzung. Das gilt es jetzt auf den Platz zu bringen und alles reinzuhauen, damit wir gegen Deutschland was reißen können“, blickt Mittelfeldspielerin Anna Holl auf die Neuauflage der Partie.



Die EM-Gruppenspiele des U19 Frauen-Nationalteams



Deutschland - ÖSTERREICH, Dienstag, 18. Juli 2023 (17:30 Uhr, ORF Sport+), RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Niederlande, Freitag, 21. Juli 2023, (20:30 Uhr, ORF Sport+) RBFA Academy Stadium, Tubize

ÖSTERREICH – Belgien, Montag, 24. Juli 2023, (17:30 Uhr, ORF Sport+), Tivoli Stadium, La Louviere