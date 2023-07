Das ÖFB-Frauen-Nationalteam wird im ersten Heimspiel der erstmals ausgetragenen UEFA Women’s Nations League gegen Frankreich am Dienstag, den 26. September 2023, im Viola Park, dem Heimstadion des FK Austria Wien, antreten. Angepfiffen wird die Partie um 18.30 Uhr.

"Zuversichtlich, damit auch erneute Welle der Begeisterung für heimischen Frauenfußball loszutreten"

Das erklärte Ziel lautet, im diesem von ADMIRAL präsentierten Spiel den bisherigen Zuschauer:innenrekord für ein Frauen-Länderspiel in Österreich klar zu übertreffen. Dieser liegt bei 3600 Fans.

Wie der ÖFB- vermeldet, werden Informationen zum Ticket-Vorverkauf und zu begleitenden Aktionen in Kürze bekannt gegeben.



Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH: „Der ÖFB und der FK Austria Wien bekennen sich dazu, dass dieses Spiel ein absolutes Highlight im heimischen Frauenfußball darstellen soll. Gemeinsam werden wir mit aller Kraft daran arbeiten, dem Frauen-Nationalteam die bestmöglichen Rahmenbedingungen und den stärksten Support von den Rängen für dieses Spitzenspiel zu bieten.

Ich bedanke mich bei den Klub-Verantwortlichen für das Engagement und das Commitment, hier etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Wir hoffen sehr, dass die Fans des Frauen-Nationalteam dieses Angebot zahlreich annehmen."



ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel: "Es ist unser großer Wunsch, das Frauen-Nationalteam österreichweit zu präsentieren und wir sind zuversichtlich, damit auch eine erneute Welle der Begeisterung für den heimischen Frauenfußball loszutreten."

"Bei Austria wird Frauenfußball schon seit vielen Jahren großgeschrieben"

FK Austria Wien-Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Wir sind stolz, dass das Frauen-Nationalteam dieses Topspiel bei uns in Wien-Favoriten austragen wird. Bei der Austria wird der Frauenfußball schon seit vielen Jahren großgeschrieben. Jetzt wollen wir gemeinsam mit dem ÖFB das nächste Ausrufezeichen für den Frauenfußball in Österreich setzen.“

Lisa Makas, sportliche Leiterin des Frauenteams von Austria Wien & 74-fache ÖFB-Teamspielerin, ergänzt: „Die Austragung des Spiels Österreich gegen Frankreich im Viola Park unterstreicht den wachsenden Stellenwert des Frauenfußballs. Für mich persönlich ist es eine Herzensangelegenheit.

Wir wollen den Teamspielerinnen diese Bühne bieten, die sie sich durch ihre Erfolge in den letzten Jahren verdient haben und heißen das Nationalteam sehr herzlich bei uns willkommen. Auch für unsere Austria-Spielerinnen waren die Matches am Hauptfeld im Stadion immer etwas ganz Besonderes, jetzt darf sich auch das Nationalteam auf eine tolle Atmosphäre freuen.“



Die weiteren Gegnerinnen der Auswahl von Irene Fuhrmann in der Top-Liga A heißen Norwegen und Portugal. Auch für die Heimspiele gegen diese Teams wird die Kulisse von Bundesliga-Stadien in anderen Landesteilen angestrebt.

🚨❗️ Attention, Attention! #SaveTheDate

⚽️🇦🇹 Unser Frauen-Nationalteam trifft in Wien auf Frankreich



Informationen zum Ticket-Vorverkauf und zu begleitenden Aktionen werden in Kürze bekannt gegeben. #StayTuned #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/wJ4UHAl3yN — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 17, 2023

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty