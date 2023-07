Das ÖFB-Frauen-Nationalteam unterlag im von ADMIRAL präsentierten Test-Länderspiel in Wiener Neustadt Island vor 2.300 Zuschauern mit 0:1 (0:0). Der Treffer für die Gäste fiel erst in der 89. Spielminute.

Aluminiumtreffer von Marie-Therese Höbinger

In einer intensiven Anfangsphase fanden die Isländerinnen gute Chancen auf die Führung vor, Manuela Zinsberger konnte ihr Tor aber sauber halten. Nach einer halben Stunde kamen die Österreicherinnen, die aufgrund vieler Ausfälle mit einer neu formierten Abwehrkette agierten, immer besser ins Spiel und wurden auch mehrmals gefährlich. Die beste Chance der 1. Hälfte war der Weitschuss von Marie-Therese Höbinger ans Lattenkreuz (36.)

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Isländerinnen den besseren Start. Und wie immer, wenn Island gefährlich wurde, hatte Jonsdottir ihre Beine im Spiel. Sie setzte sich im Strafraum durch und lupfte den Ball an Zinsberger - aber auch am Tor - vorbei.

In Minute 54 sahen die 2300 Zuschauerinnen und Zuschauer die bis dato beste ÖFB-Chance nach der Pause. Nach einem schönen Dribbling von Barbara Dunst auf der linken Seite gelangte der Ball nach einer gelungen Seitenverlagerung über Laura Feiersinger zu Höbinger, die sofort abzog. Die starke Runarsdottir im isländischen Tor rettete mit den Fingerspitzen.



Auf der Gegenseite folgte die zweite Großchance für die Isländerinnen nach dem Seitenwechsel, der Ball verfehlte aber ganz knapp das lange Eck. Die Österreicherinnen hatten viel Ballbesitz und kontrollierten die Partie über weite Strecken, konnten aber die Vorstöße ins Angriffsdrittel nicht zwingend genug gestalten. In der 89. Minute kassierte man dann den entscheidenden Treffer. Eine Rettungstat von Torfrau Zinsberger sprang Hafrun Halldorsdottir an den Fuß und von dort ins Tor.

Bitter: Nach den vielen Ausfällen im Vorfeld musste auch Claudia Wenger bereits früh in der Partie ersetzt werden. Für die Defensiv-Akteurin ging es aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel nicht weiter.

"Haben Spiel größtenteils dominiert, konnten aber nicht jeden Konter verhindern"

Teamchefin Irene Fuhrmann: "Ich denke es war eine sehr unglückliche Niederlage, weil wir angesichts der vielen Umstellungen eine souveräne, reife Leistung gebracht haben. Daher ist es schade, dass wir diesen Konter nicht verteidigen konnten. Wir haben das Spiel größtenteils dominiert, konnten aber natürlich nicht jeden Konter verhindern.

Am Ende muss ich dem Team, auch wenn wir verloren haben, ein Kompliment aussprechen, weil wir eine gute Leistung abgerufen haben. Wir können mutig in die Zukunft schauen, wenn man bedenkt wie viele Spielerinnen uns heute gefehlt haben."

"Es zählt dann im Herbst und es war vieles dabei, worauf wir aufbauen können"

Sarah Puntigam nach ihrem ersten Spiel als ÖFB-Kapitänin: "Ich glaube, dass wir über weite Strecken ganz gut gespielt haben. Das Tor am Ende ist natürlich ärgerlich. Es zählt dann im Herbst und es war vieles dabei, worauf wir aufbauen können.

Ich finde, dass wir gerade im Ballbesitz sehr gute Aktionen hatten. Jetzt gilt es, die Chancen daraus zu verwerten und die Spiele zu gewinnen."

Test-Länderspiel Österreich vs. Island 0:1 (0:0)

Dienstag, 18. Juli, 19:45 Uhr, Wiener Neustadt Ergo Arena, SR: Maria Dolores Martinez Madrona; Z: 2.300.

Tor: 0:1 Hafrun Rakel Halldorsdottir (89.)

Startelf Österreich: Manuela Zinsberger - Celina Degen, Claudia Wenger, Marina Georgieva, Virginia Kirchberger - Barbara Dunst, Sarah Zadrazil, Laura Feiersinger, Marie-Therese Höbinger, Sarah Puntigam (K) - Viktoria Pinther. Trainer: Irene Fuhrmann.

Startelf Island: Cecilia Ran Runarsdottir, Elisa Vidarsdottir, Glodis Perla Viggosdottir (K), Antonsdottir Hildur, Selma Sól Magnúsdóttir, Karolina Lea Vilhjalmsdottir, Dilja Yr Zomers, Arna Ásgrímsdóttir, Alexandra Johannsdottir, Gudrun Arnardottir, Sveindis Jane Jonsdottir. Trainer: Thorsteinn Halldorsson.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber