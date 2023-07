Austria Wien hat die niederländische, international erfahrene Mittelfeldspielern Dominique Bruinenberg verpflichtet. Die 30-Jährige war zuletzt in der Vrouwen Eredivisie im Einsatz und spielte zuvor auch in der deutschen Bundesliga, der Women's Super League in England sowie der italienischen Serie A. Bei den Veilchen unterzeichnete sie einen Vertrag bis Sommer 2024 und hat große Ziele mit den Wiener Violetten.

"Wir wollen gemeinsam in die Champions League kommen"

FAK-Neuzugang Dominique Bruinenberg: "Ich hatte vom ersten Moment an ein gutes Gefühl, habe mich in den Gesprächen mit Lisa Makas und Stefan Kenesei sehr willkommen gefühlt und wurde super aufgenommen. Der Klub hat für die Zukunft ambitionierte Ziele, genau wie ich. Wir wollen gemeinsam in die Champions League kommen. Auch die Idee und die Art des Fußballs passen perfekt zu mir, deshalb freue ich mich sehr, hier zu sein""

Die zentrale Mittelfeldspielerin (geb.: 23.01.1993 in Geffen/Niederlande) stand in den vergangenen Jahren unter anderem bei Hellas Verona in Italien, dem AFC Sunderland und dem FC Everton in England sowie dem SC Sand in Deutschland unter Vertrag und kann auf 60 Spiele in drei Topnationen zurückblicken. Von 2011 bis 2016 verbrachte Bruinenberg ihre Zeit in den Niederlanden beim SC Telstar und ADO Den Haag, ehe sie den Sprung ins Ausland wagte.

2019 kehrte die ehemalige Nachwuchsnationalspielerin in ihre Heimat zu PEC Zwolle zurück, in der Saison 2021/22 schnürte sie die 1,64 Meter große Niederländerin in Deutschland die Fußballschuhe. Zuletzt war sie absolute Stammspielerin bei Telstar, wo sie in der vergangenen Spielzeit keine einzige Minute verpasste.

"Kann das Team aus der Mittelfeldzentrale lenken und zusammenhalten"

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Wir sind richtig froh, mit Dominique eine sehr erfahrene Spielerin verpflichtet zu haben. Für mich war klar, dass unser junges Team auch die eine oder andere ältere Spielerin als Verstärkung braucht. Sie wird uns mit ihren fußballerischen Qualitäten auf dem Feld und bei entscheidenden Spielen enorm weiterhelfen und kann das Team aus der Mittelfeldzentrale lenken und zusammenhalten."

Die Mittelfeldspielerin aus den Niederlanden unterschreibt bei den Veilchen bis 2024. In den vergangenen Jahren spielte die 30-Jährige unter anderem in Deutschland, England und Italien.

