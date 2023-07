Derby-Time in der Linzer Raiffeisen Arena in diesen Wochen. Bevor es in der ADMIRAL Bundesliga in Runde 3 bei den Männern zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Vorjahresdritten LASK und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (Samstag, 12. August, 19:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker) kommt, empfangen die Fußballerinnen der Schwarz-Weißen anlässlich des 1. LINZ AG Frauen-Fußballderbys am kommenden Sonntag, den 23. Juli ´23, die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz (Ankick: 17 Uhr).

"Wir freuen uns auf das Derby, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Derby ist Derby"

LASK-Frauen-Cheftrainer Benjamin Stolte zum Spiel: „Wir sind mitten in der Vorbereitung. Wir wollen uns natürlich wieder verbessern diese Saison. Im Hinblick auf die letzte Spielzeit gibt es teilweise Verbesserungsbedarf – explizit wollen wir noch intensiver gegen den Ball spielen. Wir freuen uns auf das Derby, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist. Derby ist Derby. Wir werden allen Kaderspielerinnen die Möglichkeit geben, ihre Leistung unter Beweis zu stellen.“

Nach der fulminanten Saison 2022/23, die die Fußball-Frauen des LASK mit dem Aufstieg gekrönt haben, wollen die Schwarz-Weißen die Leistung auch in der kommenden Saison bestätigen. Mit dem Spiel am Sonntag gegen die SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz wartet ein echter Leckerbissen als Saisoneröffnung. Die Bühne für das Event ist passend. In der Raiffeisen Arena am Linzer Froschberg werden die beiden besten Mannschaften Oberösterreichs ab 17 Uhr aufeinandertreffen.

Das letzte Duell im vergangenen November ließe sich gut als Werbung für den österreichischen Frauenfußball betiteln. Ganze 1.200 Fans wohnten der zweiten Runde des ÖFB Cups bei und pilgerten damals ins voestalpine Stadion in Pasching. Die Blau-Weißen gingen in dem Derby bereits in der ersten Hälfte früh mit 2:0 in Führung. Im 2. Durchgang brachte Nadine Wiener die Athletikerinnen mit ihrem Anschlusstreffer wieder ran. Die Sensation blieb damals aus und der LASK unterlag trotz Top-Leistung am Ende dem Bundesligisten mit 1:2.

Am Sonntag hat der LASK die Chance auf eine kleine Revanche. Die Blau-Weißen beendeten die abgelaufene Saison auf dem 7. Tabellenplatz in der Planet Pure Frauen Bundesliga. In 18 Spielen holten sie 18 Punkte (5 S, 3U, 10 N). Die Reise im ÖFB Cup endete für die SPG im Halbfinale. Dem Liga- und Cupkrösus aus St. Pölten mussten sie sich mit 1:3 geschlagen geben.

Elfmeterschießen vorab zwischen Volleyballerinnen und Handballerinnen

Die LINZ AG veranstaltet 20 Minuten vor dem Anpfiff ein Elfmeterschießen. Konkurrieren werden sich die Volleyballerinnen der Steelvolleys ASKÖ Linz Steg und die Handballerinnen des HC LINZ AG. Tickets sind bis zum Spielbeginn über den LASK-Onlineshop erhältlich. Am Spieltag wird es keine Tageskasse geben. Also jetzt noch Tickets sichern!

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at