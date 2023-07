Wenige Tage nach der 0:6-Auftakt-Niederlage gegen Rekord-Champion Deutschland zeigte das ÖFB-U19-Nationalteam bei der UEFA Women´s Under 19 EURO 2023 in Belgien eine eindrucksvolle Reaktion und landete einen 1:0-Coup gegen die Niederlande. Im RBFA Academy Stadium in Tubize erzielte Valentina Mädl nach Einwechslung den Treffer für die ÖFB-Auswahl. Es ist der erste Sieg eines österreichischen U19 Frauen-Nationalteams bei einer Endrunde.

ÖFB-Team übersteht Anfangs-Offensive der Niederländerinnen

Die Elf von Teamchef Hannes Spilka gib damit die perfekte Antworte auf die 0:6-Auftaktniederlage gegen Deutschland und hat damit am kommenden Montag einen möglichen Showdown gegen Gastgeber Belgien um den Einzug ins Semifinale.

Die ÖFB-Auswahl startet im Vergleich zur 0:6-Auftaktniederlage gegen Rekord-Europameister Deutschland mit vier Veränderungen in die Partie. Neben Amelie Roduner, Anna Holl und Anna Wirnsberger steht auch die zuletzt gelbgesperrte Tatjana Weiss in der Startelf.



Die Anfangsviertelstunde gehört klar den Niederländerinnen, die schon nach sechs Minuten die Querlatte treffen und Mariella el Sherif wenig später gleich doppelt zu zwei Glanzparaden zwingen (12.). Auch bei einem Distanzschuss von Robine Lacroix hat die Spilka-Elf Glück, der Ball geht knapp neben das Tor. Die ÖFB-Auswahl braucht bis Mitte der ersten Spielhälfte, um in die Partie zu kommen, die Elf von Roos Kwakkenbos bleibt jedoch spielbestimmend und trifft nach etwas mehr als einer halben Stunde erneut die Querlatte (33.). Kurz vor der Pause kommen Linda Natter per Flachschuss (43.) und Anna Holl nach einem Corner (45+1) zu den besten Chancen für Rot-Weiß-Rot. Es geht mit einem schmeichelhaften Remis in die Kabine.

In Halbzeit 2 Spilka-Elf wie verwandelt

Nach dem Seitenwechsel zeigen die jungen Österreicherinnen ein anderes Gesicht. Erst scheitert Anna Holl nach einem Corner noch per Kopf (59.), in der 70. Minute macht es die eingewechselte Valentina Mädl dann besser. Nach Corner-Flanke von Isabel Aistleitner trifft die Burgenländerin zur 1:0-Fürhung. Es entwickelt sich eine intensive und mitreißende Partie und eine hitzige Schlussphase, in welcher das ÖFB-Team den knappen Vorsprung über die Zeit bringen kann.

Durch den historischen, ersten Sieg eines U19 Frauen-Nationalteams bei einer Endrunde wahrt die ÖFB-Auswahl die Chance auf das Semifinale.

"Spricht für Charakter des gesamten Teams"

ÖFB-U19-Frauen-Teamchef Hannes Spilka: „Wenn man diese 0:6-Watschen aus dem Deutschland-Spiel so schnell aus den Köpfen bekommt und dann heute gegen die Niederlande so eine aufopferungsvolle, kämpferische Leistung zeigt, spricht das für den Charakter des gesamten Teams. Wir sind jetzt definitiv im Turnier angekommen und wollen diese positiven Emotionen mit in das entscheidende Spiel am Montag gegen Belgien nehmen.“



Torfrau Mariella el Sherif: „Wir haben in der 1.Hälfte viel Glück gehabt, uns dann aber noch einmal eingeschworen und nach dem Seitenwechsel ein anderes Gesicht gezeigt. Der Moment des Abpfiffs war unbeschreiblich, für diese Momente spielt man Fußball."

"Sicherlich das Highlight meiner Karriere bisher"

Siegtorschützin Valentina Mädl: „Wenn man von der Bank kommt und dann den entscheidenden Treffer erzielt, ist das mit das schönste, was einem passieren kann und sicherlich das Highlight meiner Karriere bisher. Es war heute vom gesamten Team eine unglaublich kämpferische Leistung, auf die wir stolz sein dürfen.“

Das letzte Gruppenspiel der ÖFB-Auswahl steigt am kommenden Montag im Tivoli Stadion in La Louviere gegen Gastgeber Belgien. ORF Sport+ überträgt ab 17:30 Uhr live.

Den historischen, ersten Sieg einer österreichischen U19 Frauen-Nationalteams bei einer Endrunde gibt es hier zum Nachlesen 🙌🇦🇹⤵️



📰 https://t.co/6QjLqAmWj1#GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/3K0apMKa4u — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 21, 2023

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam