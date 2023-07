Auf die 0:6-Auftakt-Klatsche vs. Deutschland lieferte das ÖFB-U19-Team bei der UEFA Women´s Under 19 EURO in Belgien eine eindrucksvolle Antwort und ist mit dem 1:0-Sieg im 2. Spiel gegen die Niederlande im Turnier angekommen. Im letzten Gruppenspiel vs. Belgien (Mo., 17:30 Uhr) hat das Team von Hannes Spilka nun sogar die Chance, um den historisch erstmaligen Aufstieg eines ÖFB-Frauen-Nachwuchsteams in ein Halbfinale zu erreichen, benötigt aber die Schützenhilfe der Tabellenführerinnen aus Deutschland. Ein Aufstieg bedeutet zugleich die Teilnahme an der U20 Frauen-WM 2024 in Kolumbien.

Den Schwung samt Selbsvertrauen aus dem 1:0-Sieg gegen die Niederlände in das Duell mit Belgien mitnehmen: Isabel Aistleitner (First Vienna FC 1894) und die ÖFB-U19-Frauen.

"Wir kennen die Ausgangssituation und unsere historische Chance"

Die Motivation auf die vorerst letzte Hürde ist am Anschlagpunkt, wie der Teamchef verrät: „Es herrscht eine riesige Vorfreude im gesamten Team. Wir kennen die Ausgangssituation und unsere historische Chance, die wir haben. Um zu bestehen, werden wir auch gegen Belgien wieder an unser Limit gehen müssen. Belgien wird alles versuchen, um zu gewinnen. Wir sind gewarnt, denn sie sind bisher sicherlich unter Wert geschlagen worden.“



Einem besonderen Match blickt auch Kapitänin Lainie Fuchs entgegen: „Wir wissen, welche Chance wir morgen haben. Die Motivation ist extrem groß, das Ziel Semifinale zu erreichen. Es wird an uns liegen, wie konzentriert und fokussiert wir auf dem Platz sind. Wir dürfen die Belgierinnen nicht spielen lassen und müssen sie im Spielaufbau früh stören.“

"...das nehmen wir mit in das Match gegen Belgien"

Auch Isabel Aistleitner, die mit ihrem Assist beim 1:0-Erfolg gegen die Niederlande großen Anteil am Erfolg der U19 Frauen hatte, erwartet eine Partie auf Augenhöhe: „Wir sind gut vorbereitet und werden morgen wieder alles reinhauen, um erfolgreich zu sein. Wir wissen, was auf uns zukommt und haben uns detailliert angeschaut, wie wir Belgien Probleme bereiten können. Der Sieg gegen die Niederlande war extrem wichtig, das nehmen wir mit in das Match gegen Belgien.“

Der Moment wenn du realisierst, dass du 𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐞𝐠 eines U19 Frauen-Nationalteams bei einer Endrunde geholt hast 🙉🙌 #GemeinsamÖSTERREICH #WU19EURO pic.twitter.com/OydZA802ig — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) July 22, 2023

Rechenspiele beim "Final-Countdown" in Gruppe

Für einen möglichen Semifinaleinzug gibt es aus ÖFB-Sicht mehrere Konstellationen: Gewinnen die Österreicherinnen gegen Belgien, ist der Halbfinaleinzug sicher, wenn die Niederlande im Parallelspiel gegen Deutschland maximal ein Remis erreichen. Ein Unentschieden der Spilka-Elf reicht dann aus, wenn die Niederlande gegen Deutschland ebenfalls maximal Remis spielen, da der direkte Vergleich gegen die „Oranje Leeuwinnen“ gewonnen werden konnte. Bei einer Niederlage der Österreicherinnen ist das EURO-Abenteuer nach der Gruppenphase definitiv beendet.



Bei der bisher einzigen EM-Endrundenteilnahme eines österreichischen U19 Frauen-Nationalteam 2016 war für die ÖFB-Auswahl nach Niederlagen gegen die Schweiz (0:4), Spanien (0:4) und Deutschland (1:3) in der Vorrunde Schluss. Durch den 1:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen die Niederlande hat die Spilka-Elf daher schon jetzt eine neue Bestmarke erreicht.



Die beiden Halbfinale werden am Donnerstag, 27. Juli 2023 ausgetragen. Die Austragungsorte sind das RBFA Academy Stadium in Tubize sowie das Tivoli Stadium in La Louviére und werden von der UEFA nach Abschluss der Gruppenphase den jeweiligen Paarungen zugewiesen. Ein mögliches Semifinale mit österreichischer Beteiligung wird live auf ORF Sport+ übertragen. Mögliche Halbfinal-Gegnerinnen der ÖFB-Auswahl sind Frankreich, Spanien und Island.

Das Finale der U19-EM steigt am Sonntag, 30. Juli 2023 um 17:30 Uhr im Den Dreef Stadium in Leuven.

Das verbleibende EM-Gruppenspiel des U19 Frauen-Nationalteams

ÖSTERREICH – Belgien, Montag, 24. Juli 2023, (17:30 Uhr, ORF Sport+), Tivoli Stadium, La Louviére



Die möglichen Halbfinal-Spiele

Gruppensieger A – Gruppenzweiter B, Donnerstag, 27. Juli 2023, TBA

Gruppensieger B – Gruppenzweiter A, Donnerstag, 27. Juli 2023, TBA



Finale

Sieger HF1 – Sieger HF2, Sonntag, 30. Juli (17:30 Uhr, ORF Sport+), Den Dreef Stadium, Leuven

Fotocredit: ÖFB/Tugrul Karacam