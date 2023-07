Bei diesem spektakulären Remis bliebt es dann auch. Durch den 3:1-Erfolg der Niederlande gegen Deutschland reicht der ÖFB-Auswahl das Remis gegen Belgien nicht.

Niederlande jubelt im Parallelspiel

Während Österreichs U19 Frauen-Nationalteam nach dem Ausscheiden Tränen der Enttäuschung vergießt, jubeln im Parallelspiel die Niederländerinnen nach einem 3:1-Erfolg gegen Deutschland über den Einzug ins Halbfinale und die damit einhergehende Qualifikation für die U20-WM in Kolumbien.

"Was wir heute von der 1. Minute an abgeliefert haben, war ein Wahnsinn"

Teamchef Hannes Spilka: "Es ist ganz schwierig, jetzt Worte zu finden. Das ist einer der verrücktesten Tage, die man im Fußball erleben kann. Wir können uns heute nichts vorwerfen, so ist der Sport manchmal. Was wir heute von der ersten Minute an abgeliefert haben, war ein Wahnsinn. Wir haben alles, was wir haben, am Platz gelassen. Auch das gesamte Betreuerteam hat in den letzten Tagen und Wochen am Anschlag gearbeitet. So kurz nach dem Spiel ist es eigentlich nur zum weinen."

Chiara D´Angelo: "Ich glaube, unser Spiel war teilweise sehr chaotisch. Aber es hat heute nicht an uns gelegen, denn das Ergebnis auf dem anderen Platz hat nicht für uns gespielt, das ist unglaublich bitter. Wir sind immer wieder zurückgekommen nach den Gegentoren, hätten aber noch besser verteidigen müssen. Dennoch glaube ich, dass wir auf uns stolz sein können. Wir sind so ein super Team, darum bin ich sehr traurig, dass die Reise jetzt zu Ende ist."



Anna Holl: "Jetzt Worte zu finden ist schwer. Es ist ein Traum zerplatzt, der zum Greifen nah war. Es bleiben die Erinnerungen und die Gewissheit, dass wir unser Herz am Platz gelassen haben. Es bleibt dennoch unglaublich viel Positives hängen."