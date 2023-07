Die deutsche Mittelfeldspielerin Lea Mauly verstärkt Austria Wien in der Saison 2023/24. Die 24-Jährige war in der vergangenen Spielzeit mit RB Leipzig in die deutsche Bundesliga aufgestiegen und soll bei den Veilchen die Zentrale weiter stabilisieren.

"Konnten mit Lea sehr spielstarke und -intelligente Mittelfeldspielerin verpflichten"

Lea Mauly: "Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und die österreichische Liga, einen neuen Spielstil und auch eine neue Stadt kennenzulernen. Im ersten Step möchte ich mich möglichst schnell im Team etablieren und dem Klub auf dem Feld so gut es geht weiterhelfen. Danach gilt es natürlich, gemeinsam das Bestmögliche aus der Saison herauszuholen und sich auch persönlich und fußballerisch weiterzuentwickeln."

Die 24-Jährige gehörte 2022/23 nach überstandener Verletzung zum Stammpersonal von RB Leipzig, absolvierte von Dezember bis Ende Mai alle 16 ausstehenden Spiele der 2. Bundesliga und stand dabei achtmal in der Startelf. Seit Sommer 2020 absolvierte Mauly, wie sie auch von ihren Kolleginnen gerufen wird, insgesamt 44 Partien in Meisterschaft und DFB-Pokal für Leipzig.

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Wir konnten mit Lea eine sehr spielstarke und -intelligente Mittelfeldspielerin verpflichten. Sie ist letzte Saison mit Leipzig verdient in die deutsche Bundesliga aufgestiegen und bringt tolle Qualitäten mit. Ich bin überzeugt davon, dass sie unserer Mittelfeldzentrale auch dank ihrer Physis weitere Stabilität verleihen wird."

