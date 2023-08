Quantensprung für ÖFB-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger. Die 1,62 Meter große Mittelfeldspielerin wechselt vom FC Zürich zum FC Liverpool. Die 22-jährige Wienerin, die bisher 29 ÖFB-A-Teamspiele absolvierte (7 Tore), beeindruckte die "Reds" mit prächtiger Performance bei den Eidgenossen und erzielte, obwohl sie von September bis Dezember 2022 durch eine Knieverletzung zurückgeworfen wurde, 9 Tore in 15 Spielen. Die Fußball-Frauen des FC Liverpool belegten als Aufsteiger in die englische Women's Super League in der Vorsaison Rang 7.

"Für Liverpool zu spielen habe ich mir wahrscheinlich nicht einmal erträumt"

Vor ihrem Wechsel zum FC Zürich im Sommer 2021 spielte Marie-Therese Höbinger über 6 Jahre in Deutschland beim 1. FFC Turbine Potsdam. Die Jugendvereine der österreichisch-deutschen Fußballspielerin sind FC Stadlau, Wr. Neudorfer 1. SVg. und ASV Hinterbrühl (in Jungen-Mannschaft!).

Nach einem Freundschaftsspiel einer Wiener Auswahlmannschaft in Berlin wechselte Höbinger im Alter von 13 Jahren zum 1. FFC Turbine Potsdam. Am 28. Jänner 2022 wurde die talentierte Mittelfeldspielern bis Saisonende auf Leihbasis an den Schweizer Erstligisten FC Zürich Frauen abgegeben. Sie gewann mit dem Verein die Meisterschaft und den Pokal. Zum Ende der Saison wechselte sie dauerhaft zu Zürich und wurde auch in der 2. Saison mit dem FCZ Meister, außerdem qualifizierte sich der Verein für die Gruppenphase der Champions League.

Neben Laura Wienroither und Manuela Zinsberger (beide Arsenal) ist Marie-Therese Höbinger die dritte Österreicherin in der Women’s Super League (WSL) in der Saison 2023/24.

Marie-Therese Höbinger bei ihrer Vorstellung in Liverpool: "Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich liebe den englischen Fußball, egal ob bei den Frauen oder Männern und wollte immer in der WSL spielen. Für Liverpool zu spielen habe ich mir wahrscheinlich nicht einmal erträumt."

ÖFB-A-Team-Debüt mit 18 Jahren unter Trainer Thalhammer

Am 8. November 2019 debütierte die am 1. Juli 2001 geborene Wienerin unter Dominik Thalhammer im ÖFB-A-Team und wurde beim 3:0-Sieg im EM-Qualispiel gegen Nordmazedonien in Skopje in der 82. Minute für Lisa Makas eingewechselt.

Am 23. Februar 2021 erzielte sie in Paola im Testspiel gegen die Slowakei mit dem Siegtor zum 1:0 in der 14. Minute nach Vorlage von Sarah Puntigam ihr erstes Länderspieltor. Höbinger stand im Kader für die EM 2022 und wurde in 3 Spielen eingesetzt. Österreich schied im Viertelfinale aus.

Our new number 1️⃣4️⃣ pic.twitter.com/cZwOnWlfoQ — Liverpool FC Women (@LiverpoolFCW) July 31, 2023

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber