Die SPG SCR Altach/FFC Vorderland freut sich bekannt zu geben, dass die 22-jährige Offensivspielerin Maria Olsen ihren Vertrag langfristig verlängert hat. Die talentierte Dänin wird somit mindestens bis zum Sommer 2026 für die SPG auflaufen.

"Bringt durch außergewöhnlich technische Fähigkeiten und Qualität im Abschluss wichtiges Element in unser Spiel"

Maria Olsen wechselte im Sommer 2022 vom dänischen Club AGF Kvindefodbold ins Ländle und hat sich seitdem zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams entwickelt.

In der zurückliegenden Saison der Admiral Frauen-Bundesliga beeindruckte sie mit ihrer Torgefahr, erzielte 12 Treffer und lieferte 8 Assists. Besonders bemerkenswert war ihr Beitrag zum Einzug ins ÖFB-Cup-Finale. Mit 10 Treffern – unter anderem traf sie auch im Entscheidungsspiel gegen St. Pölten – kürte sich die schussgewaltige Dänin zur Torschützenkönigin in diesem Bewerb.

Tobias Thies, Sportlicher Leiter: „Maria ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Sie bringt durch ihre außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten und ihre Qualität im Abschluss ein wichtiges Element in unser Spiel. Wir freuen uns, dass sie sich langfristig zu unserem Weg bekennt, und sind überzeugt, dass wir noch viel Freude an ihr haben werden.“

"Bin überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden"

Maria Olsen: „Ich bin sehr glücklich meinen Vertrag hier in Altach zu verlängern. Vom ersten Tag an habe ich mich im Club und seinem Umfeld sehr wohl gefühlt. Ich bin überzeugt davon, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden, weil wir wieder eine tolle Mannschaft haben, was sich schon in den ersten Vorbereitungsspielen gezeigt hat.“

