Austria Wien hat die 64-fache österreichische Nationalspielerin Katharina Schiechtl unter Vertrag genommen. Die 1,86 cm große Defensivspielerin war seit 2013 beim SV Werder Bremen aktiv und wechselt nun von der Weser an die Donau für die Saison 2023/24.

"Gespräche, Infrastruktur und Entwicklung, die Austria in Zukunft nehmen möchte, haben mich überzeugt"

Katharina Schiechtl: "Die Gespräche, die Infrastruktur und auch die Entwicklung, die die Austria in Zukunft nehmen möchte, haben mich überzeugt. Ich hoffe, dass ich dem jungen Team mit meiner Erfahrung weiterhelfen kann, möchte mein Wissen weitergeben und meine Kolleginnen am Platz unterstützen, wo es geht. Es freut mich, dass ich hier bin und kann kaum erwarten, dass es losgeht."

Die 30-Jährige stand seit Sommer 2013 bei Werder Bremen unter Vertrag und absolvierte für die Hanseatinnen exakt 200 Pflichtspiele. Davon stehen 101 Partien in der deutschen Bundesliga sowie 21 im DFB-Pokal zu Buche, dazu kommen weitere 78 Einsätze in der 2. Bundesliga. Schiechtl erzielte in Summe 28 Tore und sah lediglich 13 gelbe Karten, ausgeschlossen wurde sie nie.

"Sehr routinierte Nationalspielerin, die alles mitbringt, um uns in allen Belangen professioneller, besser und stärker zu machen"

Am 14. Juni 2014 feierte sie ihr Debüt im österreichischen Nationalteam und absolvierte bis heute 64 Spiele im Teamdress. 2017 erreichte Schiechtl mit dem ÖFB das Halbfinale der Women's EURO in den Niederlanden.

Lisa Makas, sportliche Leiterin: "Ich denke, mit der Verpflichtung von Kathi Schiechtl ist uns ein Bombentransfer gelungen. Wir bekommen eine sehr routinierte Nationalspielerin, die einfach alles mitbringt, um uns in allen Belangen professioneller, besser und stärker zu machen. Es freut mich sehr, dass sie sich für den Weg bei der Austria entschieden hat."

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked