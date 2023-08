Im vergangenen Sommer kam die 34-jährige deutsche Torhüterin Charlotte Voll von Paris SG zur SPG SCR Altach/FFC Vorderland, um nach einer Saison aus Vorarlberg zu Bayer 04 Leverkusen in die deutsche Bundesliga zu wechseln.

Die gebürtige Karlsruherin informierte die sportliche Führung der SPG SCR Altach / FFC Vorderland vergangene Woche über ihre Entscheidung, von ihrer Ausstiegsklausel im Vertrag Gebrauch zu machen.

In der vergangenen, äußerst erfolgreichen Saison 2023/24 war Charlotte Voll eine wichtige Stütze für die SPG und trug maßgeblich dazu bei, dass das Team den 3. Endrang in der Admiral Frauen-Bundesliga erreichte.

Tobias Thies, Sportdirektor: „Charlie hat uns darüber informiert, dass sie die sportliche Herausforderung in der Deutschen Bundesliga annehmen möchte. Das gilt es zu akzeptieren, und wir wünschen ihr alles Gute für ihre Zukunft. Wir werden uns auf dieser Position noch einmal verstärken, um die Lücke, die sie hinterlässt, bestmöglich zu schließen.“

Charlotte Voll: „Ich hatte eine wunderschöne Zeit in Altach, und die Entscheidung, den Verein nun zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich im vergangenen Jahr begleitet und unterstützt haben. Es war eine tolle Zeit, und ich werde die Mannschaft und unsere treuen Fans vermissen.“

