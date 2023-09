Das Österreichische Frauen-Nationalteam kommt zum zweiten Mal nach Altach. Am Freitag, dem 27. Oktober (18 Uhr) - also einen Tag nach dem Nationalfeiertag - ist die CASHPOINT Arena Schauplatz für das UEFA Women´s Nations League-Spiel gegen Portugal. Österreich trifft in seiner Gruppe neben Portugal auf Frankreich und Norwegen. Aktuell stellt die SPG SCR Altach/FFC Vorderland mit Eileen Campbell eine A-Nationalspielerin. Die Feldkircherin debütierte im November 2022 und erzielte Anfang Februar beim 2:1-Erfolg gegen die Niederlande ihren ersten Treffer.

"Ist unser Ziel für dieses Spiel Begeisterung bei Vorarlberger Fußballfans zu entfachen"

Der SCR Altach freut sich sehr, zum zweiten Mal den Austragungsort für ein Österreichisches Frauen-A-Länderspiel stellen zu dürfen. Im November 2020 musste die Partie gegen Serbien aufgrund der damaligen Corona-Lage leider ohne Zuschauer ausgetragen werden. Beim zweiten Auftritt Österreichs im Schnabelholz will der Vorarlberger Traditionsklub den Frauen eine tolle Atmosphäre bieten.

Infos zum Kartenvorverkauf folgen laut Klub-Aussendung im Laufe der nächsten Wochen.



Christoph Längle, SCR Altach-Geschäftsführer: „Es macht uns stolz und wir freuen uns sehr, ein absolutes Topspiel des Österreichischen Frauennationalteams bei uns in Altach austragen zu dürfen. Die Entwicklung des Frauenfußballs ist uns als SCR Altach ein großes Anliegen und so ist es unser Ziel, gemeinsam mit dem ÖFB, auch für dieses Spiel die Begeisterung bei den Vorarlberger Fußballfans zu entfachen.“

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber