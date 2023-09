ÖFB-Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann hat ihr Aufgebot für die ersten beiden Spiele der UEFA Women´s Nations League in Norwegen und gegen Frankreich (präsentiert von ADMIRAL) nominiert. Am Freitag, 22. September 2023 bestreitet die ÖFB-Auswahl im Ullevaal Stadion in Oslo (19 Uhr) den Auftakt der erstmals ausgetragenen UEFA Women´s Nations League. 4 Tage später, am Dienstag, 26. September, empfängt die ÖFB-Elf das Starensemble von Frankreich im Viola Park (18.30 Uhr, ORF1).

"Kommen ganz wichtige Spielerinnen & Persönlichkeiten zurück in Kader"

Teamchefin Irene Fuhrmann kann für die ersten beiden Nations League-Spiele mit Nicole Billa, Verena Hanshaw und Katharina Naschenweng wieder auf drei Teamspielerinnen zurückgreifen, die bei der Generalprobe im Juli gegen Island (0:1) noch gefehlt hatten. Zudem feiert Austria Wien-Neuzugang Katharina Schiechtl ihr Kader-Comeback 2023. U19-Teamspielerin Chiara D´Angelo steht erstmals auf Abruf für das A-Nationalteam.

„Die Kadersituation hat sich im Vergleich zum Spiel gegen Island im Juli definitiv entspannt. Es kommen ganz wichtige Spielerinnen und Persönlichkeiten zurück in den Kader. Wir sind positiv gestimmt, in Oslo gegen Norwegen einen guten Start hinlegen zu können. Wir wissen, dass sie grundsätzlich über uns zu stellen sind, wir haben aber in der Vergangenheit bewiesen, dass wir fordern können, wenn wir unsere Leistung am Platz bringen. Und das muss unser Ziel sein, weil wir natürlich schon anstreben, die Liga zu halten zu wollen. Dementsprechend zählt jeder Punkt“, sagte Teamchefin Irene Fuhrmann.



Ab Montag, 18. September wird sich die ÖFB-Auswahl im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München auf das Auftaktmatch gegen Norwegen vorbereiten. Die Anreise in die norwegische Hauptstadt nimmt das Nationalteam am Mittwoch, 20. September in Angriff.

Frankreich-Heimspiel vor Rekordkulisse

Knapp 4 Wochen vor dem Heimspiel im Viola Park kann sich das Frauen-Nationalteam bereits über 5000 abgesetzte Tickets und damit einen neuen Zuschauer:innen-Rekord freuen.



„Wir haben mit dem heutigen Tag die 5000er-Marke bei den Zuschauerinnen und Zuschauern durchbrochen und wir freuen uns, dem Frauen-Nationalteam gemeinsam mit dem FK Austria Wien bestmöglichen Rahmenbedingungen und tatkräftigen Support von den Rängen für dieses Spitzenspiel bieten zu können. Ich bedanke mich bei den Klub-Verantwortlichen für das Engagement und das Commitment, hier gemeinsam etwas Großartiges auf die Beine zu stellen. Wir hoffen sehr, dass die Fans des Frauen-Nationalteam dieses Angebot noch zahlreich annehmen werden“, sagte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.



„Es ist sehr erfreulich, dass das Spiel von den Fans bereits so gut angenommen wird. Der Frauenfußball ist für den FK Austria Wien sehr wichtig, daher ist das gesamte Management hinter der Entscheidung gestanden, das Frauen-Nationalteam gegen Frankreich zu uns in den Viola Park zu holen. Gemeinsam mit dem ÖFB werden wir noch verschiedene Aktionen in den Bereichen Marketing und Kommunikation setzen, um noch weiter Zuschauerinnen und Zuschauer zu akquirieren“, so Johannes Dobretsberger, Leiter Marketing des FK Austria Wien.

Standort für Heimspiel gegen Portugal fixiert

Im Rahmen des Medientermins im Viola Park hat der ÖFB zudem den Austragungsort für das zweite Heimspiel gegen WM-Teilnehmer Portugal (präsentiert von Raiffeisen) bekanntgeben. Am 27. Oktober 2023 um 18 Uhr gastiert das Frauen-Nationalteam in der Cashpoint Arena in Altach - siehe auch HIER.



„Wir freuen uns sehr, dass das Spitzenspiel gegen Frankreich vor einer so tollen Kulisse über die Bühne geht und der Fanrekord geknackt wird. Dass auch der Standort Altach für das Spiel gegen Portugal fixiert werden konnte ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, was die so wichtige Infrastruktur für den Frauenfußball betrifft", so ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer, der das Frauen-Nationalteam auch bei der Auswärts-Reise nach Norwegen begleiten wird.



"Wir haben in der Vergangenheit immer wieder einen Dialog mit dem SCR Altach geführt und auch seitens des Vorarlberger Fußball-Verbandes wurde Interesse bekundet, das Frauen-Nationalteam wieder im Ländle zu Gast zu haben. Vorarlberg ist mit zwei Klubs in der ADMIRAL Frauen Bundesliga vertreten und das Interesse des Publikums ist sehr groß. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch hier eine sehr gute Kulisse haben werden und freuen uns sehr, dass wir die Möglichkeit haben werden, in Altach zu gastieren", so Neuhold.



Kader des Frauen-Nationalteams

TOR: KRESCHE Isabella (U.S. Sassuolo Calcio/ITA/6), PAL Jasmin (1. FC Köln/GER/3), ZINSBERGER Manuela (Arsenal WFC/ENG/89)



ABWEHR: CROATTO Michela (RB Leipzig/GER/1/0), DEGEN Celina (1. FC Köln/GER/9/2 Tor), GEORGIEVA Marina (ACF Fiorentina/ITA/27/0), HANSHAW Verena (Eintracht Frankfurt/GER/98/10), KIRCHBERGER Virginia (Eintracht Frankfurt/GER/93/3), KLEIN Jennifer (spusu SKN St. Pölten/18/1), MAGERL Julia (RB Leipzig/GER/3/1), SCHIECHTL Katharina (FK Austria Wien/64/9)



MITTELFELD: DUNST Barbara (Eintracht Frankfurt/GER/69/10), FEIERSINGER Laura (AS Roma/ITA/106/19), HÖBINGER Marie-Therese (FC Liverpool/ENG/29/7), NASCHENWENG Katharina (FC Bayern München/GER/42/6), PUNTIGAM Sarah (Houston Dash/USA/134/18), SCHASCHING Annabel (SC Freiburg/10/1), WENGER Claudia (spusu SKN St. Pölten/3/0), ZADRAZIL Sarah (FC Bayern München/GER/109/15)



ANGRIFF: BILLA Nicole (TSG 1899 Hoffenheim/GER/92/47), CAMPBELL Eileen (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/5/1), KOLB Lisa (SC Freiburg/GER/17/1), PINTHER Viktoria (FC Zürich/SUI/31/1), PURTSCHELLER Lilli (SGS Essen 19/68/GER/2/0)



Auf Abruf: BEREUTER Anna (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/0/0), BRUNMAIR Livia (1. FC Nürnburg/GER/0/0), BRUNNTHALER Melanie (spusu SKN St. Pölten/0/0), D´ANGELO Chiara (TSG 1899 Hoffenheim/GER/0/0), EL SHERIF Mariella (SK Sturm Graz/0), FUCHS Lainie (Pittsburgh Panthers/USA/0/0), GURTNER Andrea (LASK/0), HORVAT Sabrina (SPG SCR Altach/FFC Vorderland/1/0), KRAMMER Kristin (1. FC Nürnberg/GER/1), KRÖLL Valentina (SGS Essen 19/68/GER/0/0), LEITNER Annelie (SD Eibar/ESP/1/0), MAIERHOFER Sophie (SK Sturm Graz/22/1), PLATTNER Maria (Wacker Innsbruck/10/4), TRIENDL Lena (FK Austria Wien/0/0), WEILHARTER Yvonne (FK Austria Wien/6/0), WIENERROITHER Katja (RB Leipzig/GER/14/2).

Unser 🇦🇹-Aufgebot für die ersten beiden Spiele in der 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 🔥



