Die ADMIRAL Frauen Bundesliga startet am kommenden Wochenende in die 3. Runde der Saison 2023/2024. Den Auftakt am 3. Spieltag macht der First Vienna FC 1894 am Samstag, 16. September 2023 um 13 Uhr gegen den FC Bergheim (ÖFB TV).

Auftakt am Samstag mit Vienna vs. FC Bergheim

Für die Wienerinnen ist es nach zwei Auswärtsspielen zum Saisonauftakt die Heimpremiere auf der Hohen Warte in dieser Spielzeit. Um 15:30 Uhr empfängt der SK Sturm Graz den FK Austria Wien (ÖFB TV Highlight-spiel). Beide Teams halten nach zwei Spieltagen bei drei Punkten. Gespielt wird abermals in der Grazer „Gruabn“.

Den Abschluss der Samstagspartien macht der FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen um 19:30 Uhr im Heimspiel gegen die SPG SCR Altach/FFC Vorderland (ÖFB TV). Die Partie findet als Doppelveranstaltung im Anschluss an das Meisterschaftsspiel der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem FC Blau Weiß Linz und CASHPOINT SCR Altach (17 Uhr) statt.

Den Bundesliga-Sonntag eröffnet der FC Wacker Innsbruck am 17. September um 11 Uhr im Heimspiel gegen Meister spusu SKN St. Pölten (ÖFB TV). Der Abschluss der dritten Runde steigt im Wienerwaldstadion zwischen SoccerCoin USV Neulengbach und Aufsteiger SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies. Die Partie ist live auf ORF Sport+ um 12:45 Uhr zu sehen.



Die dritte Folge #mitHerz – das ORF-Frauenfußball-Magazin 2023/24 wird am Freitag, 22. September 2023 um 17:30 Uhr auf ORF Sport+ ausgestrahlt.

"Freuen uns sehr auf dieses Event bei Flutlicht im Hofmann Personal Stadion"

Die Statements vor der 3. Runde:

Bernhard Summer, Trainer SPG SCR Altach/FFC Vorderland: „Linz ist mit vier Punkten sehr gut in die Saison gestartet. Wir haben uns in der Vergangenheit oft schwergetan, es sind immer sehr knappe Ergebnisse gewesen. Wir spielen diesmal direkt im Anschluss an das Bundesliga-Spiel der Herren und freuen uns sehr auf dieses Event bei Flutlicht im Hofmann Personal Stadion. Wir hoffen, dass wir das Spiel für uns positiv gestalten können, wissen aber um die Stärken von Blau Weiß Linz.“

Liése Brancao, Trainerin spusu SKN St. Pölten: „Wir fahren nach Innsbruck mit dem klaren Ziel, drei Punkte zu holen. Dennoch wissen wir, dass Wacker Innsbruck um jeden Punkt kämpfen wird. Unsere ganze Aufmerksamkeit und Fokus gilt daher dem Spiel in Innsbruck am Sonntag.“



Adis Besic, Trainer FC Blau Weiß Linz/Union Kleinmünchen: „Wir wissen um unsere Rolle als Außenseiter und nehmen diese gerne an. Wir werden versuchen, den Gegner in unserem kleinen Schmuckkästchen zu ärgern und sind sicherlich nicht chancenlos. Dennoch wissen wir, welche Qualitäten Altach mitbringt. Ich möchte ein Team sehen, wo jede für jede kämpft und alles auf dem Platz gibt, dann werden wir sehen, was am Ende für uns rausspringt.“



Mark Dobrounig, Trainer First Vienna FC 1894: „Wir freuen uns auf unser erstes Heimspiel in der laufenden Saison und gehen mit dem Plan ins Spiel, die drei Punkte bei uns zu behalten. Wir wollen unseren Zuschauern eine Leistung bieten, die begeistert und die sich die Zuschauer auch verdienen. Wir werden mutig auftreten, unsere Qualitäten am Platz einbringen und den Gegner vor Herausforderungen stellen.“



Stefan Kenesei, Trainer FK Austria Wien: „Wir reisen mit viel Selbstvertrauen nach Graz, denn die bisherige Saison hat gezeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und die eingeschlagene Richtung stimmt. Nicht nur gegen St. Pölten, sondern auch gegen Innsbruck und im Cup gegen Schönbrunn haben wir gezeigt, dass wir ambitionierte Ziele haben. Sturm Graz ist sicher ein Team, das uns in der letzten Saison noch einiges voraus war. Es ist ein echter Gradmesser für uns. Dennoch sind wir so selbstbewusst, dass wir nach Graz fahren, um dort etwas mitzunehmen."



Sargon Duran, Trainer SK Sturm Graz: „Wir freuen uns schon sehr auf dieses Top-Spiel in der Grazer Gruabn. Meiner Meinung nach treffen wir auf einen Gegner, der auf Augenhöhe ist und einen ähnlichen Saisonstart hatte wie wir. Wir werden alles daransetzen, dass die drei Punkte in Graz bleiben.“



Lukas Noga, Trainer SoccerCoin USV Neulengbach: „Wir freuen uns schon sehr auf das zweite Heimspiel der Saison, wollen die zuletzt guten Leistungen auch gegen Lustenau/Dornbirn bestätigen und werden alles dafür tun, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.“



Klaus Stocker, Trainer SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies: „Personell ist unser Kader – mit Ausnahme der noch fehlenden Spielgenehmigung für Andreea Lavric - endlich komplett. Wir werden über eine gute Trainingswoche gut vorbereitet in das schwierige Spiel gegen einen etablierten Gegner gehen und um die nächsten Punkte kämpfen.“



Sara Schaible, Interimstrainerin FC Bergheim: „Mit der Vienna haben wir am Wochenende einen starken Gegner in Wien vor uns. Wir werden alles daransetzen, der Vienna das Leben so schwer wie möglich zu machen und an unsere gute zweite Halbzeit gegen Neulengbach anzuschließen. Außerdem wollen wir den Schwung aus dem Cupspiel mitnehmen und das Maximum rausholen.“

