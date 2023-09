"Wir gehen mit großer Vorfreude in diesen Lehrgang, denn nach sieben freundschaftlichen Länderspielen in den vergangenen neun Monaten wartet auf uns am Freitag in Oslo endlich wieder Wettkampf-Atmosphäre. Das gesamte Team blickt dem Auftakt gegen Norwegen und dem Heimspiel in Wien gegen Frankreich mit großer Motivation entgegen", so Kapitänin Sarah Puntigam mit Blick auf den Start der Nations League. Die 30-Jährige, mit 134 Partien alleinige Rekordspielerin im ÖFB-Dress, hatte das Kapitäninnen-Amt beim vergangenen Lehrgang im Juli von Carina Wenninger übernommen.



Am Freitag, 22. September um 19:00 Uhr bestreitet die ÖFB-Auswahl im Ullevaal Stadion in Oslo den Auftakt der erstmals ausgetragenen UEFA Women´s Nations League gegen Norwegen (präsentiert von Raiffeisen), zu sehen ab 18:55 Uhr in der ORF TvThek und ab 20 Uhr auf ORF Sport+.

Vier Tage später, am Dienstag, 26. September trifft die ÖFB-Elf um 18:30 Uhr auf Frankreich (präsentiert von ADMIRAL). Für das Rekordspiel im Viola Park sind mittlerweile über 7.000 Tickets abgesetzt.

"Mit guter Leistung gegen Norwegen noch mehr Fans für das Spiel in Wien begeistern"

„Auch wenn wir uns auf eine besondere Atmosphäre beim Heimspiel gegen Frankreich im Viola Park freuen, gilt unser Fokus jetzt ganz klar dem Auftaktspiel in Oslo am Freitag. Hier gilt es alle Kräfte zu bündeln, um die ersten Punkte in der Nations League zu holen. Außerdem bin ich überzeugt davon, dass wir mit einer guten Leistung gegen Norwegen noch mehr Fans für das Spiel in Wien begeistern können“, so Irene Fuhrmann bei der Anreise nach München.