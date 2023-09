Der First Vienna FC 1894 freut sich, eine aufregende Neuerung in seiner Frauen-Fußballabteilung bekanntgeben zu dürfen. Die ehemalige österreichische Nationalspielerin Nadine Prohaska (weder verwandt noch verschwägert mit Fußball-Legende Herbert Prohaska) wird in Zukunft den Traditionsverein als sportliche Beraterin unterstützen. Mit ihrem umfangreichen Fachwissen und ihrer Leidenschaft für den Frauenfußball wird sich die 33-jährige Wienerin bei der Weiterentwicklung der Frauenabteilung des ältesten Fußballvereins Österreichs einbringen.





Nadine Prohaska wird künftig genau hinschauen auf der Hohen Warte bei den Frauen-Fußballspielen von Österreichs ältestem Fußballklub.

"Ehre für so traditionsreichen Verein arbeiten zu dürfen und Zukunft des Frauenfußballs mitzugestalten"

Mit einer erfolgreichen Karriere, die von zahlreichen nationalen Titeln und internationaler Erfahrung geprägt ist, bringt Nadine Prohaska für ihre neue Aufgabe ein beeindruckende Vita mit sich. Die ehemalige Nationalspielerin, deren Name eng mit der bisher erfolgreichsten Ära im österreichischen Frauen-Fußball verbunden ist, wird ihr Knowhow nun bei der Vienna in ihrer neuen Rolle als sportliche Beraterin einbringen.

Prohaskas zentrale Aufgabe wird darin bestehen, Trainern und Verantwortlichen des First Vienna FC 1894 Feedback und Anregungen zu sportlichen Belangen rund um die Frauen-Teams zu liefern. Dies umfasst konkrete Rückmeldungen zu Spieltaktik und Spielgestaltung in den Spielen des Bundesligateams, aber auch Scoutinganalysen von eigenen und externen Spielerinnen. Dieses Feedback wird dazu beitragen die Leistung des Teams weiter zu verbessern, wichtige Anregungen für Trainer und Entscheider zu setzen und die Vision des First Vienna FC 1894 als Vorreiter im österreichischen Frauenfußball zu festigen.



Nadine Prohaska äußerte sich begeistert über ihre neue Rolle: "Ich freue mich riesig über meine neue Aufgabe bei der Vienna. Es ist eine Ehre für so einen traditionsreichen Verein arbeiten zu dürfen und die Zukunft des Frauenfußballs mitzugestalten. Ich glaube an das enorme Potenzial des Vereins und freue mich darauf, mein Wissen und meine Leidenschaft einzubringen, um gemeinsam Erfolge zu erzielen."

Große Karriere

Mit dem Fußballspielen begann Prohaska beim Post SV. Mit 15 Jahren wechselte die gebürtige Wienerin zum USC Landhaus. 2007 kam dann der Ruf des damaligen Serienmeisters Neulengbach. In ihre Zeit bei den Niederösterreicherinnen fällt auch die erste Einberufung ins österreichische Nationalteam, für das sie 94 Länderspiele bestritt und sieben Tore erzielt.



Als Spielerin gewann die gebürtige Wienerin insgesamt vier Mal die österreichische Meisterschafft, zwei Mal mit Neulengbach und zwei Mal mit dem SKN St. Pölten. Dazwischen liegen zwei Jahre beim FC Bayern. Nach ihrer erfolgreichen Zeit in St. Pölten folgten noch zwei Jahren in Deutschland beim SC Sand.



Vienna-Vizepräsident Jonas Puck erwartet sich von der neuen sportlichen Beraterin neue wichtige Impulse: „Wir sind glücklich Nadine Prohaska als sportliche Beraterin in unserem Team begrüßen zu dürfen. Nadine hat nicht nur eine beeindruckende Fußballkarriere hinter sich, sondern besitzt auch ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen im Frauenfußball. Ihre Leidenschaft und ihre Hingabe für diesen Sport sind ansteckend, und wir sind zuversichtlich, dass sie eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, unsere Frauenabteilung auf ein neues Level zu heben.“

Ausbildung neben dem Platz

Neben ihrer Fußballkarriere schloss die mittlerweile 33-Jährige ein WU-Studium ab und machte Ausbildungen zur Athletik- und Fitnesstrainerin, sowie zur Ernährungsberaterin.

2022 war Nadine Prohaska für den ORF bei der Frauen EM als TV-Expertin im Einsatz.

Wir freuen uns eine aufregende Neuerung in der Frauenabteilung bekanntgeben zu dürfen. Die ehemalige österreichische Nationalspielerin Nadine Prohaska wird in Zukunft den Verein als sportliche Beraterin unterstützen. 💙💛



👉 https://t.co/sdmcVTjBrh#ViennaFamily #FrauenPower pic.twitter.com/qcVSD8PFvI — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) September 19, 2023

Fotocredit: First Vienna FC 1894