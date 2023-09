Das ÖFB-Frauen-Nationalteam trifft am morgigen Freitag, 22. September (19 Uhr, ORF TvThek & ORF Sport+) im Ullevaal Stadion in Oslo auf Norwegen. Der ÖFB-Tross ist am Mittwochnachmittag angereist und hat am Donnerstag das Abschlusstraining absolviert. Im ersten Duell der neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League will die Elf von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann in der Top-Liga A mit einem positiven Ergebnis in den Bewerb starten.

"Norwegen weist hohe individuelle Qualität auf und hat aufgrund der Körpergröße physische Vorteile"

„Wir freuen uns, dass es losgeht, wir wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Wir sind hierhergekommen, um etwas mitzunehmen. Es gilt, von der ersten Minute an präsent zu sein. Norwegen weist eine hohe individuelle Qualität auf und hat schon aufgrund der Körpergröße physische Vorteile, deswegen wollen wir sie möglichst von unserer Box fernhalten. Unser Ziel ist es, die Liga zu halten, also wollen wir auch Punkte aus Oslo entführen“, so die Teamchefin im Rahmen des Abschlusstrainings im Ullevaal Stadion in Oslo, wo morgen rund 7000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet werden.

Darunter werden sich auch ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer und Generalsekretär Thomas Hollerer befinden, die morgen zum Spiel anreisen.



In aktuellen FIFA-Weltrangliste sind die morgigen Gegnerinnen auf Rang 13 klassiert und damit nur drei Plätzen vor den Österreicherinnen, die sich auf einem neuen Rekord-Hoch im Ranking befinden. Bei der FIFA Frauen WM im Sommer in Australien und Neuseeland mussten sich die Norwegerinnen im Achtelfinale Japan mit 1:3 geschlagen geben.



Die Norwegerinnen treten erstmals unter dem neuen Teamchef Leif Gunnar Smerud an. „Wir wissen aufgrund des Trainerwechsel nicht ganz genau, was uns erwartet, aber ich denke, dass wir mittlerweile über die Werkzeuge verfügen, um gut reagieren zu können", so Fuhrmann.



Die direkte Bilanz beider Teams – aus ÖFB-Sicht ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage in bisher in sechs Duellen – spricht für die Gastgeberinnen. Die ÖFB-Auswahl konnte jedoch das letzte und wohl wichtigste Aufeinandertreffen mit Norwegen für sich entscheiden: Im dritten Gruppenspiel der UEFA Women’s EURO 2022 in England sicherte sich die ÖFB-Elf mit einem 1:0-Erfolg dank eines Treffers von Nicole Billa das Achtelfinal-Ticket.



Eine ähnlich enge Partie erwartet Bayern-München-Legionärin Sarah Zadrazil auch beim morgigen Wiedersehen: „Die Vorfreude ist riesengroß, es ist ein perfektes Stadion, die Bedingungen sind super. Wir treffen auf einen richtig guten Gegner, der auch bei der WM dabei war. Wir wissen, dass sie eine enorme individuelle Qualität haben, aber wir wollen hingehen und etwas Zählbares mitnehmen. Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzuziehen, mittlerweile sind wir ein Team, das auch viel Ballbesitz haben und das Spiel kontrollieren will.“

Über 8000 Tickets gegen Frankreich abgesetzt

Österreich trifft in der neugeschaffenen UEFA Women´s Nations League in der Liga A neben Norwegen auch auf Portugal und Frankreich. Für das von ADMIRAL präsentierte Heimspiel gegen die Französinnen am Dienstag, 26. September (18:30 Uhr, live auf ORF1) sind derzeit bereits über 8000 Tickets abgesetzt.

Fotocredit: ÖFB/Paul Gruber